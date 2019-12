Apteekrite liit ravimite tarneraskustest: see on kriis

Eesti Apteekrite Liidu hinnangul on Eestis tekkinud tõsine ravimite kättesaadavuse kriis, kuna hulgimüüjad ei suuda varustada apteeke vajalike ravimitega. Liit pöördus olukorrale kiire lahenduse leidmiseks suurimate ravimite hulgimüüjate, nende esindusorganisatsioonide ja riigiasutuste poole.

Ravimiametis on registreeritud üle 3000 ravimi, millest 6. detsembri seisuga on tarneraskused 331 ravimil.

"Ravimite tarneraskused häirivad või takistavad täna juba kümnete tuhandete patsientide ravi," ütles Eesti apteekrite liidu peaproviisor Kaidi Sarv. "Ravimiametis on registreeritud tarneraskused juba kümne protsendi ravimite puhul. Tegelike tarneraskustega ravimite hulk on tõenäoliselt veelgi suurem."

"Eesti Apteekrite Liitu kuuluvatest proviisorapteekidest tuleb väga palju signaale selle kohta, et hulgimüüjad ei suuda mitmeid vajalikke ravimeid tarnida. Meil puudub info, kas samalaadsed probleemid esinevad ka hulgimüüjatele endile kuuluvates apteekides," ütles Sarv.

Tema sõnul annab hulgimüüja laoprogramm apteegile sageli küll võimaluse ravimi tellimiseks, kuid tellimuse saabudes vajalik ravim saadetises puudub.

"Sageli puudub eelinfo selle kohta, et ravimit tegelikult ei tarnita," lisas Sarv.

Eesti Apteekrite Liit nõuab tekkinud ravimite kättesaadavuse kriisi tõttu ravimite hulgimüüjate, ravimitootjate, meditsiinisektori esindusorganisatsioonide osalusel kriisiplaani koostamist ja lahenduste otsimist.

"Teravale ravimite kättesaadavuse kriisile on juhtinud tähelepanu juba nii Eesti perearstide selts kui ka Eesti lastearstide selts. Kriisi tõttu kannatavad kümned tuhanded patsiendid, ohtu on pandud ka laste tervis," lisas Sarv. "Ravimite hulgimüüjad on keskendunud apteegireformile, patsientide vajadused on jäetud tagaplaanile," ütles Kaidi Sarv.

Eestis on ravimite maaletoomise õigus ainult ravimite hulgimüügiettevõtetel, millest suurimad on Magnum Medical OÜ (omab ka Terve Pere Apteegi apteegiketti), Tamro Eesti OÜ (omab ka BENU apteegiketti) ja Apteekide Koostöö Hulgimüügi OÜ.

Apteegid ootavad hulgimüüjatelt selget infot, milliseid ravimeid pole võimalik hankida või saab hankida oluliselt väiksemates kogustes.

"Operatiivne teave hulgimüüjalt apteegile aitaks ennetada patsientide raviprobleeme ja vähendada ravimit otsivate patsientide jooksmist apteegist apteeki," ütles rääkis Sarv. "Teiseks vajame selget lahendust, kuidas hulgimüüjad suudaksid varustada apteeke patsientidele vajalike ravimitega."

Eesti apteekrite liit ühendab Eestis tegutsevaid proviisoritele kuuluvaid sõltumatuid apteeke.