Haiglaapteekides on ravimid kümnendiku võrra jaeapteekidest soodsamad, selgub riigikontrolli hinnavõrdlusest. Olukord ei ole klientide seisukohast aastatega kuigivõrd paranenud, mis tähendab, et praegune turukorraldus ei taga patsientidele ravimite optimaalset hinda, järeldab riigikontrolör.

Riigikontroll tuvastas ravimiameti andmetele tuginedes, et ravimite hulgihind on jaeapteekides kümme protsenti kõrgem kui haiglaapteekides. Hinnavõrdlus on tehtud möödunud aasta esimese kolme kvartali võrdluses.

Nii jae- kui ka haiglaapteegid ostavad ravimeid tegevusluba omavatelt hulgimüüjatelt. See tähendab, et hulgimüüjad panevad ravimite hulgihindadele jaeapteekidesse edasimüümisel täiendavad kümme protsenti otsa.

2011. aastal oli hinnavahe samasuguses võrdluses 13 protsenti haiglaapteekide kasuks.

Ravimiameti hinnangul ostavad haiglaapteegid paljusid ravimeid hangetega, mis paneb hulgimüüjad omavahel hinna alusel konkureerima.

Eelmise võrdluse järel valminud auditis järeldas riigikontroll, et arvestades, milliste hindandega müüakse ravimeid üldapteekidele võrreldes haiglaapteekidega, ei taga ravimituru korraldus patsientidele ravimite optimaalset hinda.

"Hinnavahe püsimine viitab sellele, et olukord ei ole suurel määral muutunud," tõdeb riigikontrolör Janar Holm olukorra ülevaates.