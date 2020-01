USA merejalaväelased jagasid Sillamäe lastele jõulurõõmu

USA saatkonna merejalaväelased külastavad Eestis programmi "Mänguasjad lastele" raames traditsiooniliselt kaht asutust: enne jõulupühi käidi külas Haiba lastekodus ja uue aasta esimesel nädalal oldi Sillamäel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

""Mänguajad lastele" on merejalaväelastele väga oluline programm, millega me oleme tegelnud juba üle poolesaja aasta. Me jagame selle programmi raames kinke nii USA-s kui ka rohkem kui 180 maailma riigis. Meile on tähtis seda meeldivat traditsiooni hoida," rääkis USA merejalaväelane Phillip Bartell.

Sillamäe lastekeskuse Kodusoojus juhataja Vadim Orlovi sõnul ei piirdu USA merejalaväelaste visiidid üksnes kingituste jagamisega, vaid need üle kümne aasta kestnud külaskäigud on lastele ka harivad.

"See külaskäik on lastele nagu koolitund, kus õpetatakse sallivust, et meie ümber on väga palju erinevaid inimesi ja sõltumata nahavärvist või millestki muust me näeme nendes ikkagi eelkõige inimest. See õpetab meile õilsust ja ligimesearmastust ning nii aitavad sellised aktsioonid lastes arendada inimlikkust," selgitas Orlov.

Lastekeskus Kodusoojus asub Sillamäel Valeri Tškalovi nimelisel tänaval. Vene katselenduril oli USA-ga otsene side. 1937. aastal üle 9000 kilomeetri pikkuse ja üle 63 tunni kestnud esimene vahepeatuseta lend Moskvast üle Põhjapooluse USA-sse lõppes Washingtoni osariigis Vancouveris. Lennuki ANT-25 kolmeliikmelise meeskonna kapteni Tškalovi nimeline tänav on sarnaselt Sillamäega tänini ka Vancouveris.