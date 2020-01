Neeme Raud: vastasseis Iraaniga aitab tõsta Trumpi reitingut

Endine ERR-i Washingtoni korrespondent, ajakirjanik Neeme Raud kommenteeris ETV saates "Ringvaade" Iraani kõrge kindrali Qasem Soleimani tapmist USA poolt ning leidis, et see loob piirkonda juurde ebastabiilsust. President Donald Trumpi reitingut aitab tema sõnul aga vastasseis Iraaniga tõsta.

Raua sõnul oli Soleimani tapmine Donald Trumpi otsus reageerida rünnakule USA saatkonna vastu Bagdadis. "Trump oli ärritunud ja siis pakuti talle kõrgemate sõjaväelaste ja nõuandjate poolt variante, kuidas vastata nendele Ameerika vastastele rünnakutele. /.../ Trumpile anti valida, mida ta soovib teha ja tema valis kõige ultimatiivsema lahenduse kindralit rünnata," kommenteeris Raud.

Donald Trumpi otsuse kontekstis soovitas Raud pöörata tähelepanu ka asjaolule, et USA-s on käimas presidendivalimised. "Kui Ameerika peaks nüüd minema mingisse vastasseisu, siis on tavapärane, et presidendi reiting tõuseb, demokraatide kampaania jääb tahaplaanile," lausus Raud.

Raud prognoosis veel, et Donald Trumpi tagasi valimise tõenäosus USA presidendivalimistel on väga suur.

Neeme Raua osalusel valmib uus dokumentaalsari "Eesti ÜRO Julgeolekunõukogus: Endast suurem". Seda saab vaadata järgmisel esmaspäeval ETV-st pärast saadet "Välisilm".