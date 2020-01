Iraani revolutsioonikaardi ülem kindralmajor Hossein Salami aga lubas teisipäeval kindral Qasem Soleimani matustel "panna põlema" paigad, mida USA toetab.

Salami ütles, et märtrina on Soleimani veelgi suurem oht Iraani vaenlastele.

"Me maksame kätte," rõhutas Salami. Rahvahulk skandeeris vastuseks: "Surm Iisraelile."

Salami andis lubaduse tuhandete iraanlaste ees, kes olid kogunenud Soleimani kodulinna Kermani keskväljakule.

Revolutsioonikaardi välisoperatsioonidega tegeleva eliitüksuse Quds juht, 62-aastane Soleimani hukkus USA reedeses droonirünnakus Bagdadi rahvusvahelise lennuvälja lähedal.

USA kaitseminister eitas kuuldusi vägede Iraagist lahkumise kohta

USA kaitseminister Mark Esper eitas kuuldusi, et Ühendriikide sõjaväelased on Iraagist lahkumas.

"Pole langetatud mingisugust ostust Iraagist lahkumise kohta," kinnitas Esper.

Kuuldused said alguse brigaadikindral William Seely Iraagi sõjaväe ühisoperatsioonide juhtimiskeskusele saadetud kirjast, kus räägiti vägede ümberpaigutamisest valmistamaks ette sõjaväelaste võimalikku väljaviimist riigist.

"See kiri ei vasta olukorrale, milles me praegu oleme," lisas kaitseminister.

Telekanal CNN täpsustas juba varem, et segadust põhjustanud kiri tähendab pigem seda, et armee teeb igaks juhuks ettevalmistusi selleks, kui vastasisuline otsus peaks tõepoolest langetatama, mis pole haruldane.

Telekanal toonitas, et Iraagi valitsus pole vastavasisulist nõuet veel Ühendriikidele edastanud.

Viimastel andmetel oli tegemist üldse kirja mustandiga, mis poleks pidanud avalikkuse ette jõudma ja saadeti edasi nö kogemata.

USA armee staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley kinnitas, et arusaamatust põhjustanud kiri oli küll ehtne, kuid selle edasisaatmine käesoleval ajahetkel oli eksitus.

Maailma meediakanalites lõi laineid Iraagi armeele saadetud kiri, kus räägiti USA vägede ümberpaigutamisest, et valmistada ette sõjaväelaste võimalikku väljaviimist riigist.

"See oli viga. Seda kirja poleks pidanud saatma," rõhutas Miller.

Saksamaa suunab osa sõjaväelasi Iraagist Jordaaniasse ja Kuveiti

Saksamaa suunab osa oma väikse väekontingendi liikmeid Iraagist naaberriikidesse Jordaaniasse ja Kuveiti seoses pingete süvenemisega pärast Iraani kõrge kindrali hukkumist USA droonirünnakus Bagdadis, teatas uudisteagentuur dpa teisipäeval.

Dpa teatel kirjutasid kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer ja välisminister Heiko Maas seadusandjatele, et Saksa sõjaväelaste kohalolekut Bagdadi ja Taji baasides vähendatakse ajutiselt.

Ministrid rõhutasid, et jätkuvad ka kõnelused Iraagi sõjaväelaste väljaõppe jätkamiseks.

Saksamaal on Iraagis umbes 120 sõjaväelast, kuigi enamik neist ei paikne Bagdadi ja Taji baasis, vaid mujal Iraagis.

Ministrid ütlesid, et neis kahes paigas asuvad Saksa sõjaväelased toimetatakse kiiresti Jordaaniasse ja Kuveiti ning nad võivad naasta, kui iraaklaste väljaõpe jätkub.

Saksamaa andis juba oma sõjaväelastele Tajis ja Bagdadis korralduse baasidest mitte väljuda seoses Soleimani hukkumisega eelmisel nädalal Bagdadi rahvusvahelise lennuvälja lähistel.

Meedia: USA ei anna Iraani välisministrile viisat ÜRO-sse tulemiseks

USA ei anna Iraani välisministrile Mohammad Javad Zarifile sissesõiduviisat osalemiseks ÜRO julgeolekunõukogu 9. jaanuari istungil, teatas meedia.

Väljaande Foreign Policy andmetel esitasid Iraani võimud viisataotluse mitu nädalat tagasi ning oleksid pidanud saama vastuse hiljemalt esmaspäeval. USA administratsiooni esindaja aga teavitas esmaspäeval ÜRO peasekretäri, et Washington ei luba Zarifil riiki tulla.

Zarif kavatses osaleda ÜRO julgeolekunõukogu istungil, kus käsitletakse ka Iraani kõrge kindrali Qasem Soleimani hukkumist USA droonirünnakus 3. jaanuaril Bagdadis.

ÜRO peasekretär kutsus üles maksimaalsele vaoshoitusele

ÜRO peasekretär Antonio Guterres kutsus esmaspäeval globaalsete pingete kasvamisega seoses üles maksimaalsele vaoshoitusele.

"Uus aasta on alanud koos keerisega kogu maailmas," märkis Guterres viidates ilmselt USA ja Iraani vastasseisule.

"Me elame ohtlikul ajal. Geopoliitilised pinged on selle sajandi kõige kõrgemal tasemel. Ja see keeris hoogustub," lisas peasekretär.

Guterres ei maininud otseselt Iraani kindrali tapmist USA õhulöögis.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg hoiatas esmaspäeval pärast liikmesriikide suursaadikute nõupidamist, et Iraan peab vältima edasist vägivalda ja provokatsioone.

"Liitlased kutsusid meie tänasel kohtumisel vaoshoitusele ja de-eskalatsioonile. Uus konflikt ei oleks kellegi huvides, mistõttu peab Iraan hoiduma edasisest vägivallast ja provokatsioonidest," lausus Stoltenberg Brüsselis NATO peakorteris.

NATO kogunes arutama Iraani-USA vastasseisu ja olukorda Iraagis pärast Iraani revolutsioonikaardi välisoperatsioonidega tegeleva eliitväeosa Quds juhi Qasem Soleimani tapmist Ühendriikide reedeses droonirünnakus.

Stoltenberg ütles, et vähemalt kümme inimelu nõudnud droonirünnak oli USA otsus, kuid ka ülejäänud 28 NATO liikmesriiki on Iraani destabiliseeriva tegevuse pärast juba pikka aega mures olnud.