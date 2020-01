Tavatult sooja jaanuariilmaga võib metsas seeni leida

Kõik näeb välja nagu oleks alles sügis. Metsaalune on hallituselõhnu täis ning ega kaua kõndima peagi enne kui juba teada seenekohtadest esimesed seened vastu vaatavad - kollakad kukeseened ja lehterkukeseened, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Neid ei ole küll palju. Kui nende tavaline kasvuaeg algab juulis augustis ning lõpeb esimese kõvema pakasega, siis sel aastal pole midagi imestada, õhus on enamasti plusskraadid ning suuremaid külmi pole veel olnudki, erakordselt niisked ja vihmased ilmad on aidanud seente kasvule kaasa. On jaanuar 2020.

Selliste ilmade jätkudes tasuks seenekorv üles otsida ning sammud metsa poole seada, äkki veab. Ja kui ei veagi, siis tubli sõõm metsaõhku ei tee kelllelegi paha. Aga aega pole siin oodata, päevad alles lühikesed ning hakkab juba vaikselt hämarduma, seened kiirelt korvi ja kodu poole.