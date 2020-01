Agentuurid toetuvad kirjale, kus märgitakse, et USA väed viiakse Iraagist minema lähinädalatel, vahendasid AFP ja Reuters.

Kirja saatis USA juhitavate koalitsioonivägede brigaadikindral William H. Seely. Kirjas märgitakse, et vägesid hakatakse liigutama lähipäevadel ja nädalatel, et "valmistuda edasiliikumiseks".

Reutersi järgi kinnitatakse kirjas, et koalitsioonivägede juhtkond tunnistab sellega Iraagi otsust, millega sooviti liitlasvägede lahkumist riigist. Kas lahkuvad kõik Iraagis olevad 5000 USA sõjaväelast, kirjast ei selgu.

Reutersi teatel oli juba esmaspäeva õhtul kuulda Bagdadi kohal tihedat helikopterite liiklust. Kirjas märgiti, et koalitsiooniväed kasutavad Iraagist lahkumiseks helikoptereid.

Reutersi teatel on Iraagi kaitseministeeriumi ametnik kinnitanud kirja olemasolu ja sisu. Pentagonist ei õnnestunud uudisteagentuuril esmaspäeval kinnitust saada.

USA kaitseminister eitas vägede väljaviimise kavatsust

USA kaitseminister Mark Esper ütles esmaspäeval Reutersi uudist kommenteerides, et neil pole mingit kavatsust Iraagist vägesid välja viia.

"Meil pole mingit otsust Iraagist lahkumiseks," ütles Esper Pentagonis ajakirjanikele ning lisas, et samuti pole antud käsku hakata lahkumiseks ettevalmistusi tegema.

"Ma ei tea, mis kiri see on. Me uurime, kust see kiri pärit on ja mis see on," ütles Esper, vahendab BBC.

Kõrge USA kindral Mark Milley ütles ajakirjanikele, et tegu oli eksitusega ning kiri poleks kunagi tohtinud avalikkuse ette jõuda, sest tegu oli allkirjastamata tööversiooniga.

BBC-le teadaolevalt oli kiri mõeldud küll iraaklastele, kuid kirja sisuks polnud mitte USA vägede lahkumine Iraagist, vaid teade, et USA väed liiguvad välja niinimetatud Bagdadi rohelisest tsoonist, et pakkuda kaitset ka mujal Iraagis.

Iraak soovib koalitsioonivägede lahkumist

Iraagi parlament kutsus pühapäeval peetud erakorralisel istungil valitsust lõpetama USA juhitava rahvusvahelise koalitsiooni üksuste viibimine riigis.

"Parlament hääletas kohustamaks Iraagi valitsust tühistama oma taotlus rahvusvaheliselt koalitsioonilt abi saamiseks võitluses ISIS-e vastu," ütles parlamendi spiiker Mohammed Halbusi.

Iraagi peaminister Adel Abdul Mahdi ütles parlamendi ees, et välismaiste üksuste lahkumine riigist oleks kasulik nii Iraagile kui USA-le.

Iraagi parlament kutsus ka valitsust keelama võõrvägedel kasutada Iraagi õhuruumi, samuti maismaad ja merepiirkondi.