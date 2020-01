NATO teatas teisipäeval, et viib osa sõdureid Iraagist ära, sest nende julgeolek on pärast Iraani kõrge kindrali tapmist USA õhurünnakus ohtu sattunud.

Väljaviimine on ajutine, kuid "meie personali julgeolek on kõige tähtsam", ütles üks alliansi ametnik.

USA ja tema liitlaste väed Iraagis kardavad, et võivad saada Iraani või temaga seotud Iraagi omakaitsevägede kättemaksurünnakute sihtmärgiks, sest Bagdadis tapeti reedel USA õhurünnakus Iraani revolutsioonikaardi kindral Qasem Soleimani, kes juhatas välisoperatsioone Lähis-Idas.

NATO teatas laupäeval Iraagi väljaõppemissiooni peatamisest. Õppega on tegelnud 500 instruktorit.

Alliansi ametniku teatel viiakse ülejäänud missiooni personal Iraagi teistesse piirkondadesse. "NATO kohalolek säilib," rõhutas ta.

NATO kavatseb jätkata ka väljaõpet, kuid olukord lubab.

Osa personalist paigutatakse ajutiselt eri kohtadesse nii Iraagis kui väljaspool Iraaki, ütles ametnik ja lisas, et üksikasju ei saa ta avaldada.

Oma sõdurite ümberpaigutamisest on teatanud ka mõned NATO missioonis osalevad riigid.

NATO väljaõppemissioon seisab eraldi palju suuremast võõrvägede kontingendist, mida juhib USA. Selle raames on Iraagi baasides 5200 sõdurit.

Valitsusallikas: Prantsusmaa ei too sõdureid Iraagist ära

Prantsusmaal ei ole kavas oma sõdureid Iraagist ära tuua, ütles valitsusallikas teisipäeval.

Prantsusmaa on saatnud USA juhitava koalitsiooni koosseisus umbes 200 sõdurit Iraaki, neist 160 ülesanne on Iraagi sõjaväelasi koolitada.

"Me oleme reedest alates oma Iraaki saadetud sõdurite julgeolekut tugevdanud," ütles kaitseminister Florence Parly teisipäeval Twitteris.

"Täna on prioriteet sama, mis eile ja ka homme: võitlus Daeshi ja selle tagasitulekuga Lähis-Idas, ja rümituse propagandaga internetis," lisas minister IS-i araabiakeelset lühendit kasutades.

Valitsusallikas kinnitas, et Prantsuse sõdureid ära tuua ei kavatseta.

Saksamaa teatas teisipäeval, et viib osa ISIS-e vastase koalitsiooni sõdureid ajutiselt Iraagist ära. Ka NATO on teatanud, et ohu suurenemise tõttu viiakse osa personalist ära.

Kanada viib osa vägesid Iraagist Kuveiti

Osa umbes 500 Kanada sõdurist Iraagis viiakse lähipäevl ajutiselt Kuveiti, et tagada piirkonnas kasvavaid pingeid silmas pidades nende julgeolek, teatas teisipäeval Kanada kõrgeim sõjaväeametnik.

Kaitsestaabi ülem kindral Jonathan Vance teatas "tegevuspausist" Twitterisse postitatud kirjas, mis oli adresseeritud sõjaväelaste peredele.

"Lähipäevil viiakse osa meie inimesi koalitsiooni ja NATO planeerimise tulemusena ajutiselt Iraagis Kuveiti. Lihtsalt öeldes, me teeme seda nende turvalisuse ja julgeoleku tagamiseks," märkis ta.