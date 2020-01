Trump: USA lahkumine Iraagist oleks kõige halvem asi sellele riigile

USA president Donald Trump ütles teisipäeval, et Ühendriikide vägede lahkumine Iraagist praegusel hetkel oleks selle riigi jaoks "kõige halvem asi".

Trump kommenteeris sellega Iraagi parlamendi nõudmist, et USA juhitavad koalitsioonijõud Iraagist lahkuksid.

"Mingil hetkel me tahame lahkuda, kuid praegu pole õige hetk," ütles Trump. "See oleks halvim asi, mis võib Iraagiga juhtuda."

Iraagi seadusandjad kutsusid valitsust saatma 5200 USA sõdurit riigist välja vastuseks Iraani revolutsioonikaardi eliitüksuse Quds juhi kindral Qasem Soleimani tapmisele Ühendriikide droonirünnakus Bagdadi rahvusvahelise lennuvälja lähedal. Rünnakus sai surma ka tähtis Iraagi komandör Abu Mahdi al-Muhandis.

Kaitseminister Esper kordas, et USA ei lahku Iraagist

USA kaitseminister Mark Esper rõhutas teisipäeval, et Ühendriigid ei kavatse viia oma üksuseid Iraagist ära.

"Meie poliitika ei ole muutunud. Me ei lahku Iraagist," ütles Esper ajakirjanikele.

Iraagi peaminister Adel Abdel Mahdi ütles teisipäeval, et sai koopia allkirjastatud kirjast, milles USA kirjeldab samme lahkumiseks riigist.

Esper rõhutas, et tema teada ei ole mingit allkirjastatud kirja.

Esper kinnitas ka esmaspäeval, et mingit otsust Iraagist lahkumise kohta ei ole.

Kuuldused said alguse brigaadikindral William Seely Iraagi sõjaväe ühisoperatsioonide juhtimiskeskusele saadetud kirjast, kus räägiti vägede ümberpaigutamisest valmistamaks ette sõjaväelaste võimalikku väljaviimist riigist.

Telekanal CNN täpsustas juba varem, et segadust põhjustanud kiri tähendab pigem seda, et armee teeb igaks juhuks ettevalmistusi selleks, kui vastasisuline otsus peaks tõepoolest langetatama, mis pole haruldane.

Telekanal toonitas, et Iraagi valitsus pole vastavasisulist nõuet veel Ühendriikidele edastanud.

Esper ütles teisipäeval ajakirjanikele, et Pentagon täiesti eeldab, et Iraan maksab kätte revolutsioonikaardi eliitüksuse Quds juhi Qasem Soleimani tapmisele eelmisel nädalal Ühendriikide droonirünnakus Bagdadis.

"Ma arvan, et me peame eeldama, et nad mingil viisil, kujul või vormis kätte maksavad," ütles Esper.