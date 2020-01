Terevisiooni uudistesaate teatel oli Ida-Virumaal esmaspäeval võimalik suusarõõmu nautida Pannjärvel Alutaguse puhke- ja spordikeskuses, kus hoitakse pöialt, et lund jagub siis, kui veebruari teisel nädalalõpul on kavas kolm suurt suusavõistlust.

Kui esmaspäeval avaldas keskuse juhtaja Avo Sambla lootust, et lund jagub vähemalt kolmeks päevaks, siis teisipäeva lõunaks on olukord suusatajate jaoks trööstitu. "Terve öö ja hommik on vihma tulnud ja lumi läheb kiiremini kui tuleb," nentis Sambla teisipäeval ERRi portaalile.

Sel talvel on suusasõpradel lumiste ilmadega vedanud sama viletsalt kui Joosep Tootsil, kui ta saia sees rosinaid noaga taga ajas. Novembrist saati oli esmaspäeval Pannjärvel kolmas kord, kui seal suusaradu teha sai.

Plusskraadide tõttu pole tööle saanud panna ka lumekahureid. Veebruari alguses kolm päeva kestvale suusapeole ette vaadates lootis keskuse juhataja Avo Sambla, et ilm on ennustatust parem ja Alutaguse maraton toimub ettenähtud ajal.

Alutaguse puhke- ja tervisespordikeskuses on majutuskohti 76 inimesele. Lumevähesus annab keskuse juhi sõnul tunda ka majutujate arvus.