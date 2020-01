Eesti advokaatide seas on avalik saladus, et ärimees Margus Linnamäe mõju ulatub peaaegu kõigisse suurematesse advokaadibüroodesse: 18 suurema käibega büroo seas on ainult üks, Sirel ja Partnerid, mille juhtivpartner Jüri Sirel kinnitas Eesti Päevalehele , et neil pole Linnamäega seotud äriühingutega huvide konflikti.

Teised suured bürood viitavad klientide konfidentsiaalsusele ja kasutavad võimalust jätta vastamata.

"Üldiselt on meie vastas olnud kõige suuremad," ütles ravimiameti õigusnõunik Andrus Varki, kes on esindanud ametit 2007. aastast saadik kohtuasjades üle 70 korra ja sageli on tulnud piike ristata ka Linnamäe huvidega.

Ent mitte ainult Varki, vaid ka anonüümseks jäävad tippadvokaadid kinnitavad, et Linnamäe ettevõtted annavad juba aastaid tööd mitmele advokaadibüroole. Ühe tuntud advokaadibüroo endine töötaja ütleb, et Linnamäe haare büroodes on kõigile teada. Ärimees on taganud endale seisundi, kus mõjukamad advokaadid on temaga seotud ega saa huvide konflikti tõttu vastaseid kaitsta ega nõustada.

Linnamäe lemmik paistab olevat Ellex Raidla, mis nõustas mullu oktoobris Piletilevi ostutehingut ja detsembris IM Arvutite müüki Linnamäe äriimpeeriumile, samuti on Ellex Raidla juhtivpartner Ants Nõmper kohtus kaitsnud Linnamäe töötajat Katrin Lusti ja esindanud kohtus proviisoriapteegi sildi taga tegutsevaid Türi Apotheka apteeke, et Benu ei saaks luba väikelinnas nendega konkureerida. Samuti on ta kaitsnud Tallinnas viis Apotheka apteeki avanud Anne Apteegid OÜ-d.

Apothekat on kohtus esindanud ka advokaadibüroo Rask ja Eversheds Sutherland Ots & Co, viimase partner Toomas Pikamäe (endise riigikohtu esimehe Priit Pikamäe vend) esindab kohtus Linnamäe kinnisvaraettevõtet Axis UPI OÜ ja on esindanud Apothekat ravimiameti vastu kurikuulsas PERH-ist väljatõstmise juhtumis.

Linnamäe äride esindamisega on seotud veel advokaadibüroo TRINITI, Derling Primus, büroo FORT Legal, COBALT, Soraineni büroo ja Lextal.

Advokatuuri esimees Jaanus Tehver aga ei pea Linnamäed õigusemõistmise turu hegemooniks, öeldes, et advokaadibüroosid on palju ja Linnamäe ei saaks neid kõiki kokku osta.