Hulgimüügi juht: apteegiketid hoiavad julgemalt ravimivaru

Eesti suurima ravimite hulgimüügifirma Magnum Medical juhatuse liige Tiina Lätti tunnistas ERR-ile antud intervjuus, et nende hulgimüügis on olemas automaatne süsteem, mis suunab ravimid otse nende kontserni apteeki ja proviisor peab tellimuse ainult kinnitama. Lisaks on Margus Linnamäe ja Aivar Linnamäe hulgifirmad küll erineva nime all, aga rohud läbisegi ühes hulgilaos.

Magnumi Medicali hulgimüügi juht Tiina Lätti tunnistas, et kui tavapäraselt tellib apteegi proviisor vastavalt vajadusele ravimid hulgimüügist, siis neil on selleks töötatud välja infotehnoloogiline vahend, millega suunatakse sisuliselt automaatselt ravimid apteeki. Proviisor kohapeal lihtsalt kinnitab selle pakkumise.

"Ma väga ei tahaks süveneda meie infotehnoloogilisse võimekusse, sest osaliselt on siin kindlasti tegemist ärisaladusega," sõnas Lätti. "Meil on teatud süsteemid, mis aitavad apteekidel tellimusi vormistada, apteekrid vaatavad tellimused üle, sest loomulikult nemad näevad igapäevaselt oma patsiente."

Tema sõnul ei suuda automaatsed tellimissüsteemid tagada iga üksiku patsiendi ravimi kättesaadavust. "Kui tuleb erakordse uue retseptiga patsient, siis selle tellib loomulikult apteeker ise."

Lätti sõnul on väga hea, et hulgimüügifirmadel on oma seotud ketiapteegid, nagu see on Magnum Medicalil, Tamrol ja Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜ-l. "See võimaldab meil hoida suuremat ravimivaru ka jaeapteekides ja kindlasti meie oma apteegid on kohusetundlikumad, natuke julgemad võtmaks sisse ravimivaru. Kui me räägime oma apteekidest, siis neis on täna ligi kuuaja varu ravimeid," sõnas Lätti. Ta lisas, et Magnumi kontserni apteekide usaldusväärsus, kompetentsus ja nõustamise oskus on täpselt sama hea kui kõigil teistel apteekidel.

Hulgilaota hulgimüügifirma

Magnumi laos, kus ERR-i ajakirjanikule ekskursioon tehti, hoitakse lisaks Margus Linnamäele kuuluva ettevõtte ravimitele ka tema venna Aivar Linnamäele kuuluva Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜ ravimeid. Kahe venna firmade hulgimüük hoiab turust 50 protsenti ja neid on varem süüdistatud, et tegemist on sisuliselt sama ettevõttega. "See ei ole tõsi. See ei ole tõsi," ütles Magnum Medicali juhatuse liige Lätti.

Nagu ERR-ile ka näidati, on Laagris asuvas Magnumi hulgimüügilaos läbisegi mõlema venna firma ravimid, seda seetõttu, et Aivar Linnamäe hulgimüügifirma on ladustamisõiguseta hulgimüügiettevõte. "Neid on Eestis teisi veel ja nad otsivad endale ladustamisõigusega hulgimüügiettevõte (näiteks Magnum Medical), kelle juurest nad siis saavad oma ladustamise- ja distributsiooniteenused," kommenteeris Lätti.

Et kaks firmat tegutsevad läbisegi, näitab ka see, et Apteekide Koostöö Hulgimüügi juhatuse liikme meiliaadress lõppeb domeengia @apotheka.ee ehk venna ettevõtte meiliaadressi lõpuga. ERR palus kommentaari ka Apteekide Koostöö Hulgimüügilt, aga nädala jooksul vastust ei saanud.