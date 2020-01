Ajalehtede mullune reklaamikäive kasvas kaks protsenti, eeskätt aitab kasvule kaasa veebireklaam. Tähelepanuväärne on aga, et seni kallimate reklaamihindadega paberväljaanded on oma hinnapoliitikat korrigeerinud ja reklaamide hinnatase on lehtede vahel ühtlustunud, selgub meediaanalüütik Toomas Leito ülevaatest.