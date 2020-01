Hispaania ülemkohus teatas neljapäeval Euroopa Parlamendile, et Kataloonia endist asepresidenti Oriol Junquerast ei vabastata vanglast selleks, et ta saaks võtta sisse oma koha europarlamendis. Euroopa Liidu kohus oli varem aga otsustanud, et Junquerasel on õigus saada kohtumõistmisest puutumatus.