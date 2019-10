Karistused olid leebemad, kui taotles prokuratuur, kes nõudis Kataloonia endisele asepresidendile Oriol Junquerasele kuni 25-aastast vangistust.

"Ülemkohus mõistab Oriel Junquerase mässu õhutamise ja riigi raha väärkasutamise eest 13 aastaks vangi," teatas kohus, mõistes kolmele endisele regionaalministrile 12-aastase vangistuse.

Junqueras hoiatas, et separatistlik liikumine "naaseb veelgi tugevamana".

"Ütleme neile, keda ajendab üksnes soov halba teha, et tänasega ei ole miski lõppenud, te ei ole võitnud, me tuleme tagasi veelgi tugevamatena. Me tuleme tagasi ja võidame," ütles Junqueras vanglast poolehoidjatele saadetud kirjas, mille avaldas tema erakond ERC.

Kataloonia endine president Carles Puigdemont nimetas Hispaania ülemkohtu määratud vanglakaristusi "röögatuiks".

"Kokku sada aastat. Röögatu. Olen rohkem kui kunagi varem teie ja teie peredega. On aeg reageerida," kirjutas kaks aastat tagasi kohtumõistmise eest Belgiasse põgenenud Puigdemont Twitteris.

Hispaania saatis kohtuotsuse väljakuulutamise eel Katalooniasse täiendavad politseijõud, kuna separatistid on lubanud massilist kodanikuallumatust.

Kohus 12 süüaluse üle, kellest enamik kuulus endisse Kataloonia valitsusse, algas tänavu veebruaris. Süüdistus puudutas kohtualuste rolli 2017. aasta 1. oktoobri keelatud iseseisvusreferendumi korraldamises ja sellele järgnenud iseseisvusdeklaratsiooni vastuvõtmises.

Hispaania valitsus loodab, et kohtuotsuse väljakuulutamine annab võimaluse kriis selja taha jätta, separatistlik liikumine seevastu usub, et süüdimõistmine aitab neil koondada ridu ja tuua poolehoidjad tänavatele.

Kataloonia iseseisvuslased on valitsenud piirkonda ka pärast nurjunud lahkulöömiskatsele järgnenud Hispaania otsevalitsemise perioodi, mis lõppes 2018. aasta juunis.

Iseseisvusmeelsetel jõududel on kohalikus parlamendis enamus, kuid nad ei ole suutnud omavahel kokku leppida, kuidas jätkata võitlust piirkonna iseseisvumise eest.