Helmed ootavad uuelt peaprokuröri kandidaadilt muutusi

2Meie jaoks oli oluline, et prokuratuuri tuleb värsket verd väljastpoolt. Ja see, et on leitud hea taustaga kohtunik, on suurepärane," sõnas Martin Helme pühapäeval Tre Raadio saates "Räägime asjast".

Mart Helme oli veidi tagasihoidlikum. "Tema esimesed sõnavõtud on olnud sellised, et ma nüüd väga suurt nihet lähenemises Eesti õigussüsteemile, ka Eesti õigussüsteemi kuritarvitustele ei näe," märkis ta.

Vanem Helme lisas, et ei hakka enne Parmasele hosiannat laulma, kui on näinud, mida ta tegema hakkab. "Kas ta laseb prokuratuuril jätkata samasuguse poliitilise instrumendina, nagu see kujunes välja Lavly Perlingu juhtimisel, või ta muudab seda ja muudab selle tõepoolest õiguskaitse instrumendiks, mitte poliitilise ärapanemise instrumendiks," kõlas Mart Helme etteheide.

Martin Helme tõdes, et tema jaoks seisneb uue peaprokuröri lakmustest selles, kas tema või täpsemalt tema juhitav prokuratuur "Tõstab toru ja võtab uurida, ütleme, sedasama veterinaar- ja toiduameti käitumist ühtede turuosaliste soosimise ja teiste turuosaliste kinnipanemise valguses".

"Olen aru saanud kõikidest [Mart ja Martin Helme] väljaütlemistest ja hoiakutest, et neil ei tohiks [Parmasega] probleeme tekkida," sõnas Isamaa liige, justiitsminister Raivo Aeg Postimehele. "Kui kõik läheb plaani järgi, siis aasta lõpus, isegi päris viimastel päevadel," ütles Aeg ja selgitas, et kokkuleppe järgi lõpetab Parmas praeguses kohas kõik oma tööd.

Ühtlasi avaldas minister lootust, et valitsuses saaks vastavasisulise otsuse teha võib-olla juba ülejärgmisel nädalal.

Senise peaprokuröri Lavly Perlingu ametiaeg lõppes 31. oktoobril. Läinud reedel selgus, et justiitsminister esitab uueks kandidaadiks Parmase. Parmas kuulus aastatel 2006–2013 Isamaa ja Res Publica Liitu. Riigi peaprokuröri nimetab justiitsministri ettepanekul ametisse vabariigi valitsus, kuulates enne ära riigikogu õiguskomisjoni arvamuse. Peaprokurör määratakse ametisse viieks aastaks.