"Parmasel on töökogemus erinevate tasandite kohtutest. Tema kandidatuuri toetavad kindlasti nii kõnekas akadeemiline taust kui ka aktiivne panustamine kriminaalõiguse arendamisse rahvusvaheliselt," selgitas justiitsminister Aeg.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juhatuse liige ja riigikogu fraktsiooni esimees Siim Pohlak ütles ERR-ile, et erakond pole Parmase peaprokuröriks sobivuse küsimust veel arutanud.

"Fraktsioonis pole me nüüd seda teemat käsitlenud, oli ka istungitevaba nädal. Aga võimalik, et esmaspäevasel fraktsiooni koosolekul tuleb peaprokuröri kandidaat jutuks," sõnas Pohlak.

Algselt soovis justiitsminister Aeg, et peaprokurörina jätkaks Lavly Perling. Kuigi Isamaa valitsuspartneritest Keskerakond seda toetas, oli EKRE sellele vastu ja Aeg asus otsima uut kandidaati.

Riigi peaprokuröri nimetab justiitsministri ettepanekul ametisse valitsus, kuulates enne ära riigikogu õiguskomisjoni arvamuse.

Kuulunud ka erakondadesse

Äriregistri andmetel kuulus Andres Parmas aastatel 1997-2006 erakonda Demokraadid - Eesti Demokraatlik Partei, mis oli 1994. aastal asutatud Eesti Sinise Erakonna õigusjärglane.

9. jaanuaril 2006 sai Andres Parmasest Isamaaliidu liige ja selle ühinemisel Res Publicaga juba IRL-i liige. Erakonnast lahkus ta 6. märtsil 2013.

Parmas ütles ERR-ile, et oli neis erakondades passiivne lihtliige ning kuskile valitud organisse ei kuulunud. Ta lahkus IRL-ist seoses kohtunikuks valimisega.

Mälksoo: tegemist on võimeka juristiga

Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor, akadeemik Lauri Mälksoo ütles ERR-ile, et Andres Parmase näol on tegemist väga võimeka karistusõigusele spetsialiseerunud juristiga, kellel on ka tugev rahvusvaheline kriminaalõiguse taust.

"Kuigi ta doktoritöö on veel lõpetamata, on tal päris tugev teaduslik pagas ja palju kogemusi rahvusvahelisest teaduselust ning võrgustikest. Seega ta on üks laia juriidilise ja elulise silmaringiga kandidaat peaprokuröri positsioonile," sõnas Mälksoo.

Andres Parmas on 2014. aastast töötanud Tallinna ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi kohtunikuna ning lisaks alates 2017. aastast Kosovo kohtu erikolleegiumide kohtunikuna.

Aastatel 2013-2014 osales ta EULEX Kosovo missioonil apellatsioonikohtu nõunikuna. Aastatel 2002-2013 oli Parmas riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik ning 2009-2017 andis Tartu Ülikoolis kriminaal- ja karistusõiguse loenguid.

Andres Parmas on sündinud 3. juunil 1977. Ta lõpetas 2005. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrantuuri ning jätkab õpinguid doktorantuuris. Parmas kuulub üliõpilaskorporatsiooni Rotalia.