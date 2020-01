Volitused abiks, mis toimetatakse riiki režiimi ametliku loata, on olnud jõus alates 2014. aastast ning kaotavad kehtivuse reedel.

Piirülestest abisaadetistest sõltuvad otseselt neli miljonit süürlast.

Detsembrikuine hääletus samal teemal näitas lõhet julgeolekunõukogu 15 liikme vahel, kui Venemaa ja Hiina panid veto Euroopa ettepanekule pikendada läbi kolme punkti Türgis ja Iraagis saadetavat abi veel aasta võrra.

"Vene Föderatsiooni ja Hiina eilne veto julgeolekunõukogu resolutsioonile, mis lubaks humanitaarabil miljonite süürlasteni jõuda, on häbiväärne," ütles tollal oma avalduses USA välisminister Mike Pompeo, lisades, et mõlema riigi "käed on verised".

Sellega võistelnud Vene resolutsioon sisaldas ainult kaks transiidipunkti Türgi piiril ja pikendas volitusi vaid kuue kuu võrra, kuid ei saanud minimaalset vajalikku üheksat poolthäält.

Pärast nädal aega kokkuleppele jõudmata peetud läbirääkimisi, sealhulgas nelja kohtumist samal teemal nõukogu alaliste liikmetega, pakkusid Saksamaa ja Belgia neljapäeval välja Venemaa positsiooniga sarnase variandi, ilmneb AFP käsutusse jõudnud dokumendist.

Uus ettepanek näeb küll endiselt ette kolme läbipääsupunkti Türgi piiril ja ühte Iraagi piiril, kuid piirdub aasta asemel vaid abi pooleaastase pikendamisega kuni 10. juulini.

Venemaa tuli taaskord välja vastuettepanekuga, korrates nõudmist lubada vaid kaht läbipääsupunkti Süüria-Türgi piiril kuueks kuuks.

Süüria presidendi Bashar al-Assadi liitlane ja peamine toetaja Venemaa on kasutanud kodusõja puhkemisest saadik 2011. aastal oma vetoõigust Süüria küsimuses 14 korda.

Venemaa teatas relvarahust

Vene sõjavägi teatas neljapäeval, et Süüria opositsiooni viimases kantsis Idlibis hakkas vastavalt Vene-Türgi kokkuleppele kehtima vaherahu.

Alates kella 13 kehtib Idlibi pingeleevendustsoonis vaherahu, märkis Vene sõjaväe "lepituskeskus" Süürias.

Mullu augustis välja kuulutatud vaherahust hoolimata, on Moskva toetatav Süüria režiim hoogustanud riigi loodeosas, džihadistide kontrolli all olevas Idlibis rünnakuid Ankara toetatavaile mässulistele. See omakorda on põhjustanud sunnitud ümberasujate voolu Türgi suunas.

Ainuüksi detsembris põgenes pommitamiste ja lahingute eest iseäranis Idlibi lõunaosast ÜRO andmeil umbes 284 000 inimest.

Kolmapäeval pidas Vene president Vladimir Putin Istanbulis läbirääkimisi Türgi riigipea Recep Tayyip Erdoganiga. Liidrid kasutasid oma ühisavaldust selleks, et kutsuda üles vaherahule Liibüas, mida toetaksid olukorra stabiliseerimiseks kohapeal võetavad meetmed.

Türgi ärgitas teisipäeval Venemaad peatama režiimi rünnakuid Idlibile ja järgima augustikuist vaherahu.

2011. aastal vallandunud Süüria sõjas on hukkunud üle 380 000 inimese.

Venemaa sekkus konflikti Bashar al-Assadi režiimi poolel 2015. aastal, aidates valitsusvägedel võita topositsioonijõududelt ja džihadistidelt tagasi suure osa riigist.