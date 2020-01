Liikumisõpetuse uue ainekava eesmärk on tekitada seoseid selle vahel, mida tehakse koolitunnis ja mida vabal ajal, ning kujundada õpilastes liikumisharjumused kogu eluks.

Kehalise kasvatuse puhul on seatud siht liikuda tulemuspõhisuselt ja spordialade kesksuselt isikliku tervise ja heaolu suunas, nii et õpilane saaks kogeda, millised liikumisviisid talle sobivad ja millised koormused on eri tegevusteks sobivad.

Ainekava tööversioon valmis 2018. aastal ning haridusministeeriumi üldharidusosakonna nõunik Pille Liblik ütles ERR-ile, et olemas on ka õppeprotsessi kirjeldus ehk soovitused, kuidas ainekava rakendada. Praegu käib ainekava katsetamine koolides.

"Koolid on juba hakanud kasutama tööversiooni võimalusi ja seovad seda liikumisoskuste omandamise kehtiva ainekavaga," lausus ta.

Libliku sõnul saab pärast koolides katsetamist tööversiooni redigeerida ja pärast seda antakse see huvigruppidele arutamiseks.

Küsimusele, millal uus ainekava koolides kasutusele võetakse, haridusministeerium täpse tähtajaga vastata ei osanud, sest kuna kehaline kasvatus on osa tervest riiklikust õppekavast, siis toimub selle üldine kehtestamine tervikuna.

Õppekava katsetatakse selle õppeaasta jooksul ning redigeerimine on plaanis järgmisel õppeaastal.