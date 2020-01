"Eesti ja Soome on väga lähedased ja head sõbrad. Tõdesime tänasel kohtumisel, kui palju on neid ühiseid ideid, väärtusi ja koostöööprojekte, mida Eesti ja Soome on teinud ja mida meil on täna kohustus edasi arendada ja tugevdada," ütles Ratas kohtumisejärgsel pressikonverentsil.

"Rääkides kahepoolsetest suhtest, siis meie jaoks on tähtis pakkuda inimestele mõlemal poole Soome lahte paremaid, operatiivsemaid, läbipaistavamid teenuseid - nii digitaalvaldkonnas kui ka transpordis. Rääkisime ka tulevikusuundadest, mis on seotud veel parema ühendusega Helsingi ja Tallinna vahel, mis on seotud erinevate raudteeühendustega," ütles Ratas. "Kui küsite, millal tunnel valmib ja millal saab pileteid hakata osta, siis seda me paika ei pannud. Aga rääkisime, et peame analüüsidega edasi minema," lisas Ratas.

Soome teatas 2019. aasta veebruaris, et hakkab Rail Balticu osanikuks, kuid pärast kevadisi parlamendivalimisi otsustas Soome uus valitsus selle otsuse tühistada. Otsuse tühistas sama koalitsiooni, mida juhib praaegu Marin, kuid sel ajal oli Soome peaminister Antti Rinne.

Ratas mainis ka kahe riigi head koostööd elektri- ja gaasiühenduste ehitamisel. "Peame mõtlema, et mida veel koos teha, et saavutada ühiselt kliimaeesmärke, olgu see nii tuuleenergeetikas või biogaasi vallas," lisas Eesti valitsusjuht.

Ka Marin rõhutas Soome ja Eesti tihedaid ja häid suhteid ning tõi esile, et arutas oma Eesti kolleegiga muuhulgas Läänemerd puudutavaid küsimusi, kuna see on Soomele on tähtis nii julgeoleku, kui ka kaubanduse ja keskkonna mõttes. Ta rääkis ka kahe riigi energiaalasest koostööst ja digiretseptide käivitamisest.

Marin märkis välispoliitiliste teemade hulgas ära Põhja- ja Balti riikide ühenduse NB8, mille eesistuja on tänavu Eestis ja järgmisel aastal Soome, Lähis-Ida kriisi ning rõhutas ka seda, et Soome lähtub jätkuvalt suhetes Venemaaga Euroopa Liidus kokku lepitud viiest põhimõttest.

ERR-i küsimusele, kuidas sotsiaaldemokraat Marin tasakaalustab oma valitsuse poliitikas ambitsioonika keskkonnaprogrammi ja inimeste heaolu tagamise, vastas Soome valitsusjuht, et tema hinnangul tuleb heaoluriik ka kliima mõttes jätkusuutlikuks muuta. "Meie jaoks on väga tähtis, et kliimamuutuste mõttes jätkusuutlik ühiskond saab teoks nii, et see on ka sotsiaal- ja regionaalpoliitiliselt õiglane. See tähendab, et kliimamuutustega võitlemist ei maksa kinni tavalise ja vähese sissetulekuga inimesed, vaid need tehakse teoks õiglaselt, nii et ka ühiskond saaks sellest kasu majanduslikult ettevõtluse ja tehnoloogilise arengu kaudu," ütles Marin.

Iltalehti küsimusele, kas Euroopa Liit peaks kaaluma Iraanile sanktsioonide kehtestamist, kuna viimaste meediateadete järgi tulistas Teherani lennuväljalt õhku tõusnud Ukraina reisilennuki alla Iraan, vasta Ratas, et teemat tuleb põhjalikult ja erapooletult uurida ning tõde võimalikult kiiresti välja selgitada. Ka Marin tunnistas, et tal ei ole selle kohta muid andmeid kui ajakirjanduses avaldatud ning rõhutas, et kõik asjaolud tuleb erapooletult selgeks teha.