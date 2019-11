Majandusministeeriumi Rail Balticu projekti koordinaatori Kristjan Kaunissaare sõnul pole Soome matnud maha plaani liituda Rail Balticu ühisettevõttega, vaid on lihtsalt lükanud selle kaugemasse tulevikku.

Kaunissaare sõnul seisavad Soome uuel valitsusel ees väga kulukad riigisisesed raudteeprojektid, mis on kokkulepitud koalitsioonilepingus.

"Soomel on plaanis ehitada Helsingi-Turu raudtee, mis viiks ühest linnast teise tunni ajaga, Helsingi/Vanta-Tampere raudtee ning idasuunaline raudtee," kommenteeris Kaunissaare.

"Kuna tegu on koalitsioonilepingust tulenevate prioriteetse suuremahuliste investeeringutega, siis otsustas valitsus, et praegusel hetkel Soome Rail Balticu ühisettevõttega ei liitu. Pohjolan Rautatiet Oy vahendeid läheb hoopis vaja riigisiseste raudeeühenduste elluviimiseks," lisas Kaunissaare.

Kaunissaare hinnangul on soomlaste huvi projekti vastu püsiv ning nad on endiselt osa Rail Balticust.

"Soome on RB Rail AS-i nõukogus vaatlejaks olnud alates ettevõtte loomisest, samuti on erinevad Soome ministrid allkirjastanud mitmeid Rail Balticut puudutavaid deklraratsioone, Soome ja Poola osalevad koos Euroopa Komisjoni ning kolme Balti riigi esindajatega Rail Balicu töös," ütles koordinaator.

"Soome tulek aktsionäriks oleks olnud lihtsalt samm edasi. Koostöö soomlastega jätkub ning aktsionäriks tulemine jääb endiselt lauale ka edasistes aruteludes. Seega on soomlased ka uue valitsuse ajal jätkuvalt Rail Balticu rajamise protsessis sees, lihtsalt üks, nii meie kui soomlaste jaoks kasulik samm on edasi lükatud," nentis Kaunissaare.

Soome teatas selle aasta veebruaris, et hakkab Rail Balticu osanikuks. Pärast kevadisi parlamendivalimisi otsustas Soome uus valitsus selle otsuse aga tühistada. Soome meedia kirjutas, et valitsuse tellitud uuringu järgi pole Balti riigid projektile piisavalt pühendunud.

Soome transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitusnõunik Juha Parantainen, kes on Soome esindaja RB Raili juhatuses, on öelnud, et riik tahab esialgu keskenduda rahvuslikele projektidele.