Hispaania uus valitsus andis ametivande

Uus valitsus on Hispaania esimene, mis on moodustatud kahest parteist. Seni on Hispaanias olnud tavaks, et valitsuse moodustab üks partei, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peaministrina jätkab sotsialistide liider Pedro Sanchez, kelle sõnul on uue koalitsiooni peaeesmärk sotsiaalreformid, tugev majanduskasv ja dialoog Kataloonia separatistidega.

Sotsialiste toetab valitsuses erakond Podemos, mis sai viis ministrikohta.