Kataloonia ootab Hispaania uuelt valitsuselt kõnelustega nõustumist

Kataloonia regionaalvõimud loodavad, et Hispaania uus valitsus nõustub läbirääkimistega piirkonna tuleviku üle, ütles Kataloonia regionaalvalitsuse välistegevuse nõunik Alfred Bosch usutluses Soome uudisteagentuurile STT.

Kõneluste alustamine on ainus viis tekkinud patiseisu lahendamiseks, sõnas iseseisvuslaste kontrolli all olevat regionaalvalitsust esindav Bosch.

Bosch loodab, et tõenäoliselt peaministrina jätkav sotsialiside liider Pedro Sanchez loobub varasemast läbirääkimisi välistavast seisukohast.

"Oleme istunud laua taga ja oodanud, et keegi tuleks teisele poole. Hispaania valitsus ei ole teinud ühtki ettepanekut (olukorra lahendamiseks)," ütles Bosch telefoniusutluses Barcelonast.

Tema sõnul on katalaanide ettepanek inimeste demokraatlik õigus otsustada ise oma tuleviku üle ehk sisuliselt uus iseseisvusreferendum. Väljast vaadates ei tundu selles kokkuleppele jõudmine kuigi tõenäoline, sest Sánchez on soovitanud piirkondliku iseseisvushääletuse ärakeelamist.

"Mina olen optimistlik, sest tean, et see on ainus väljapääs, ja ka härra Sánchez teab seda," ütles Bosch.

"Aga võibolla läheb meil veel aega veenmaks Hispaania valitsust ja riigiorganeid, et neil ei ole muud võimalust."

Bosch arvates tegi Sanchez eelmisel pühapäeval järjekordsete parlamendivalimiste läbiviimisega vea. See oli õnnemäng oma positsiooni tugevdamiseks, aga ta kaotas ja tema positsioon nõrgenes.

Kataloonia välisminister süüdistab aga Sánchezt eeskätt paremäärmuslastele ukse avamises. Boshi sõnul esindab valimistel edukaks osutunud erakond Vox otseselt diktaator Francisco Franco pärandit.

"Sanchez viis kindral Franco säilmed hauast minema, aga tundub, et ta tõi frankismi säilmed Hispaania parlamenti," kirjeldas Bosch pühapäevastel valimistel Voxile tulnud 52 parlamendikohta. "Fašismiga ei tehta koostööd, selle vastu võideldakse."