Tallinna uued bussiliinid seisavad juhipõua taga

Tallinna linnal on olemas nii bussid kui ka raha, aga bussijuhte, keda sõidukite rooli palgata, pole kusagilt võtta.

"Me võtaks päeva pealt umbes 50 bussijuhti tööle," ütleb Tallinna abilinnapea Andrei Novikov (KE). "Ühistranspordi arendusplaanid, mis olid paigas juba aasta alguses ja keskel, on puhtalt sellepärast edasi nihkumas. Käivad aktiivsed otsingud bussijuhtide leidmiseks."

Seda, et raha on, tõestab ka asjaolu, et järgmisest aastast nooreneb Tallinna bussipargi veeremi keskmine vanus - linnal on käimas hange uute gaasibusside ostuks (mis hetkel on küll vaidlustatud), nii et kui need liinile jõuavad, oleks sohvritel uhke juba uute busside rooli keerata. Ainult et pole, keda tööle võtta.

Pealinna linnatranspordi sohvrid teenivad põhitasuna 1250-1300 eurot brutona kuus (sõltuvalt, kas lühike või lõõtsaga buss). Kui tuleb lisatunde, on ka teenistus suurem. Novikov ütleb, et see on pisut kõrgem tasu kui naabervaldades, lisaks on hetkel käimas palgaläbirääkimised ja vähemalt viieprotsendiline palgatõus on tulemas igal juhul. Ent ka see ei päästa.

"Kui me ka piltlikult öeldes tõstaksime nende palga taevasse, siis küll naabervalla bussipark jookseb üheks hetkeks tühjaks, aga siis tõstavad omakorda nemad palka ja need bussijuhid jooksevad tagasi. Probleem on selles, et bussijuhtide arv meie riigis on konstantne," ütleb Novikov. "Tuleb leida uusi võimalusi, aga see on täna kõige suurem probleem, mis meil on."

Muude võimalustena on Tallinn teinud ettepaneku, et bussijuhiks lubamise miinimumvanust võiks langetada, et kiiremini järelkasvu saada. See ei annaks küll kohest efekti, kuid looks tulevikuperspektiivi.

Probleem on üksnes süvenev - Tallinna ühistranspordi roolikeerajate keskmine vanus on üle 50, mis tähendab, et igal aastal on ka pensionile minejaid. Mõne aasta pärast on olukord praegusest veelgi kriitilisem. Osalt suudavad trollijuhid praegu asendada puuduvaid bussijuhte, kuid püsivalt see probleemi ei lahenda.

"Kõik juhid teevad ületunde, tänu sellele on liinivõrk praegu okei, aga on samas ka viimasel piiril," ütleb Novikov.

Viis liini ootel

Novikov ütleb, et Tallinn plaanis sel aastal avada viis uut bussiliini või pikendada olemasolevaid, et parandada pealinlaste võimalusi ühistransporti kasutada. Need on nüüd ootele jäänud.

"Me kindlasti avame Reidi tee liini selle valmimisel, mis ühendaks Lasnamäge ja Põhja-Tallinnat. Kindlasti tihendame näiteks number 39 liini (Veerenni - Liikuri). Nähtavasti saame alles järgmisel aastal avada Väike-Õismäe-Mustamäe-Ülemiste City liini number 64 - valmisolek on, buss seisab, aga pole inimest, keda panna sinna rooli keerama," loetleb Novikov.

Lisaks on plaan pikendada bussiliini number 37 (Keskuse - Zoo) Mustamäe seisuplatsini.

Samuti oli Tallinnal plaani tihendada mitmete busside graafikuid, kus intervall on praegu 20 või 30 minutit, kuid tihenev elanikkond vajab sagedasemaid busse. Ent liini tihendamine eeldab taas rohkem bussijuhte.

Tallinnas töötab kokku ubmes 1100 transpordijuhti, neist 900 keerab bussirooli. Trammi- ja trollijuhtide puudust ei ole, aga bussijuhte on konstantselt 50 puudu.

Kui varem olid Tallinna bussijuhid üksnes mehed ja trammijuhid naised - miks, seda ei oska keegi öelda, ajalooliselt on niimoodi lihtsalt kujunenud -, siis viimastel aastatel on hakanud toimuma ka segunemist. Umbes kümnendik pealinna bussijuhtidest on nüüdseks naised, ka trammi juhivad juba mõned mehed.

Autoroolist vaid trammi

Kui aga Tallinna eesmärgiks on panna inimesi autoroolist ühistransporti ümber kolima, tasuks tihendada ja täiendada eeskätt trammivõrku. Helsingi linna autojuhtide seas tehtud uuring näitab, et esimene eelistus pärast autot oleks rööbastransport - tramm, rong või metroo.

Novikov usub, et sama pädeks ka Tallinna kohta. "Nii et kui tahame inimest autost välja saada, on esimene alternatiiv tramm," ütleb ta.

Miks, Novikov pakkuda ei oska, sest ühest punktist teise saab nii bussi kui trammiga ikka sama ajaga.

"Ju see põhjus on psühholoogiline," pakub ta.