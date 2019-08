Tallinna Linnatranspordi AS soovib bussijuhtide vanusepiirangu alandamist

"Ettepaneku mõte on kaasata noori ühistranspordi peale tööle tulema, 24-aastaselt on juba elukutse osas valikud tehtud ja veenda neid teisele tööle asuma on raske, " ütles Boroditš ERR-ile.

Liiklusseadus sätestab, et 18-aastaselt võib juhtida sõiduautot, keskmise suurusega sõidukit ja mootorratast, kuid suure bussi juhtimiseks ehk D ja DE kategooria juhiluba antakse välja juhile, kes on vähemalt 24 aastane.

Boroditš nentis, et linnaliinide bussijuhiks tuleb tööle noori väga vähe ja juhtide keskmine vanus on praeguseks üle 50 eluaasta. "Probleem läheb iga aastaga hullemaks," märkis ta.

Tallinna bussijuhi keskmine palk on Borodiši sõnul normaalkoormuse korral 1350 eurot. "Kui saame vanusepiirangu 21 eluaastani oleme valmis tööturul konkureerima," rääkis ta.

Ta selgitas, et bussijuhi ameti puhul on tegemist vastutusrikka tööga, kuid vanus pole kõige olulisem. "Inimesed on erinevad. Mõni ei kihuta noorena, mõni teeb seda ka veel 35 aastaselt. See on väga individuaalne ja isikuomadused mängivad suurt rolli. Meil pole lihtsalt juhte võtta," kirjeldas Boroditš olukorda.

Majandusministeeriumis on TLT esindajad kohtumas käinud ja septembri alguseks loodavad nad teemaga edasi minna.