"Liberty kompleksile parima kasutuse leidmiseks töö alles käib," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. "Oluline on, et kompleks tehakse korda ning et selle kasutus oleks jätkusuutlik."

Soov on valitsusse Aabi sõnul minna lahendusettepanekuga selle aasta kevadel.

Liberty mõis anti 2014. aastal üle Riigi Kinnisvara AS-ile (RKAS) kavatsusega rajada sinna presidendi residents.

President Kersti Kaljulaid seda siiski vajalikuks ei pidanud ning kui see teatavaks sai, nimetas RKAS kolme mõisa tulevikuvõimalust: kas anda hooned mõnele teisele riigiasutusele, näiteks vabaõhumuuseumile tagasi, konserveerida mõisakompleks tulevikuks või panna see müüki.

19. sajandist pärit perekond Kochide Liberty suvemõisa kinnistu suurus on 68 806 ruutmeetrit, seal asub seitse hoonet ja Vana-Liberty hoone vundament. Viimased 30 aastat on hoone seisnud tühjana. Enne seda tegutses seal aastaid pioneerilaager.