Endine juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus peab teisipäevast Harju maakohtu otsust Edgar Savisaare protsessis üllatavaks ja tõdeb, et prokuratuur on saanud selles kaasuses enamasti kaotusi.

"Endise prokurörina, kes esitas süüdistuse Edgar Savisaarele ja teistele süüdistatavatele ja esitas ka lõviosa tõenditest kohtus, on tänane otsus kindlasti üllatav ja kindlasti ei lähe endise süüdistusversiooniga ega kindlasti ka ilmselt tänase süüdistusversiooniga kuidagi kokku," kommenteeris Evestus Vikerraadio saates "Uudis +".

"Need tõendid, mille pinnalt süüdistused esitatud said, olid prokuratuuri jaoks veenvad ja järelikult olid nad veenvad ka kuni lõpuni kohtuvaidlusteni välja. Ma arvan, et nende tõendite pinnalt on võimalik esitada ka täiesti asjakohane ja põhjendatud apellatsioon," lisas Evestus.

Alexander Kofkini vabastamist kohtumenetlusest mõistliku menetlusaja aegumise tõttu Evestus ei mõistnud.

"Temaatika mõistliku menetlusaja möödumisest on olnud juba aastate jooksul kohtus laual. Ja tegelikult prokuratuuri seisukoht oli see, et kõik ettevõtjad said üheaegselt kahtlustuse ja olid kaasatud sellesse menetlusse, nii et mingi erisuse tegemist, et mõnel oleks pikem menetlusaeg olnud kui teisel - seda alust ei olnud," rääkis Evestus.

Evestus tõdes, et kohtumenetlus on seni päädinud prokuratuuri jaoks suuremalt kaotustega.

Avalikkuse seisukohast peab SA Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Evestus menetlust ülimalt oluliseks, sest käsitleb tõsiseid süüdistusi korruptiivsetest suhetest kohta Tallinna linnaladviku ja ettevõtjate vahel.

Evestuse sõnul ei ole teisipäevases otsuses midagi lõplikku ja kõrgema astme kohus võib ostuseid ümber vaadata.

Harju maakohus mõistis teisipäeval Keskerakonna eksjuhi Edgar Savisaare korruptsioonikaasuse osalistest süüdi vaid Keskerakonna poliitiku Kalev Kallo.

Ettevõtjad Aivar Tuulberg ja Vello Kunmani mõistis kohus õigeks. Ärimees Alexander Kofkini osas lõpetas kohus menetluse aegumise tõttu.

2018. aasta detsembri lõpus tegi riigikohus otsuse, millega Edgar Savisaar vabastati tema tervisliku seisundi tõttu kohtu alt.