Oliver Nääs: prokuratuuri süüdistus oli hambutu

"Need seisukohad, et süüdistused on olnud alusetud, oleme me olnud algusest peale. Kui me oleme neid tõendeid vaadanud, siis selline võrdlemisi hambutu süüdistus see ka oli," rääkis Nääs teisipäeval "Ringvaates".

Miks süüdistus hambutu oli ja kogu menetlus nii kaua aega võttis, tuleb Nääsi sõnul küsida prokuröridelt. "Ma ei oska vastata, miks sellist kala nii lahjade tõenditega püüdma mindi. Selles protsessi on märke, mis viitavad, et ei tegeletud konkreetset kuriteokahtlustega, vaid tegeldi Edgar Savisaare isikuga. Me nägime protsessis, et väga paljudele isikutele pakuti võimalust vastutusest vabaneda kohe, kui ütlevad midagigi Savisaare kohta," rääkis ta.

Nääsi hinnangul oli prokuratuuri eesmärgiks "Tallinna linnavalitsuse puhtakslöömine".

Savisaar ise vabastati protsessist tervislikel põhjustel umbes aasta tagasi. Teisipäeval teatavaks tehtud otsusega mõisteti süüdi vaid üks kohtualustest, Kalev Kallo. Prokuratuur on lubanud otsuse edasi kaevata. Nääsi sõnul võib see tähendada, et lõpliku lahenduseni võib veel aastajagu päevi minna.

"Ma usun, et me jõuame välja riigikohtusse sellega. Ma julgen arvata, et umbes aastake tuleb oodata, enne kui sellel asjale saab päris lõpliku punkti panna," ütles ta.