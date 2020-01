"Rahva teenrid" Savisaare protsessist: kõik võib veel muutuda

"Tuleb lähtuda sellest, et see on vahefiniš. Me ei saa rääkida veel kindlalt ei süüdimõistmistest ega õigeksmõistmistest, asjaolud võivad muutuda," ütles Heidit Kaio.

Otsuse üle võivad Kaio sõnul rõõmu tunda advokaadid, lisades, et märgiline on Savisaare pääsemine protsessist. Ta meenutas, et aastaid tagasi oli Savisaarel puutumatu kuvand.

"See, et ta suudeti tuua kohtu ette see tundus olulise sammuna, sest eelnes kümnend, kus meedias olid esitatud kahtlused, et tema elustiil ületas sissetulekuid. Kõik viitas, et mujalt tuleb raha ja Keskerakonna reklaamikampaaniad olid mõõdutundetud," rääkis Kaio.

Ta lisas, et tänu protsessile sai siiski õhk puhtamaks.

"Kui nüüd viie aasta peale tagasi mõelda siis peamine küsimus on, et kas prokuratuur läks liiga suure hurraaga peale," arutles Taavi Eilat. Samas sai tema sõnul tõendatud, et Keskerakond sai varjatult raha ja erakond on seda tunnistanud. "Aga ärimeestega seotud aspektid jäänud tõendamata."

Eilat märkis, et tänu Savisaare kohtu alla andmisega sai Jüri Ratas peaministriks ja Keskerakond on osaliselt muutunud. "Kuigi Kalev Kallo jätkuvalt Keskerakonna jaoks oluline tegelane," lisas ta.

Aivar Hundimägi meenutas, et Keskerakond võttis süü omaks ehk tunnistas seaduserikkumist. "Kuid ka suurärimees Hillar Teder tunnistas süüd, samuti Villu Reiljan võttis sisuliselt süü omaks ja läks kokkuleppemenetlusele, samuti Paavo Pettai."

Küsimärk on Hundimägi sõnul Kalev Kallo süüdi jäämine. Ta märkis, et kui Kallo raha Keskerakonnale vahendas, siis pidi olema ka raha andja.

"Kohtuprotsessis oli kõige suurem kaotaja Savisaar. Ta tõrjuti võimult Tallinnas ja erakonnast. Lõpuks see ongi karistus," tõdes Hundimägi.