Martin Helme: me ei pea hoidma joont, et nimetamiskomitee liikmed pole meiega seotud

"Nimetamiskomitee süsteem on hea. Me ei ole teinud ühtki sammu selles mõttes tagasi, et me süsteemi muudaks," rääkis Helme ERR-ile.

"Eelmise koosseisu aeg sai otsa, samu inimesi uuesti nimetada ei saa, tuli leida uued inimesed ja leppisimegi kokku kõigepealt, millised ministrid nimetavad uued inimesed teatava poliitilise pariteetsuse alusel - igast koalitsioonierakonnast on üks nimetamine. Leppisime ka kokku, et meie ei pea rangelt seda joont hoidma, et inimestel ei tohi meiega mingisugust seost olla," lisas minister.

Eelmisel nädalal kinnitas valitsus rahandusministri ettepanekul nimetamiskomitee neli uut liiget järgmiseks kolmeks aastaks. Uued liikmed on Eesti Tööandjate Keskliidu ettepanekul Toomas Tamsar; rahandusministri ettepanekul Argo Luude (EKRE); majandus- ja taristuministri ettepanekul Kaido Padar; justiitsministri ettepanekul Reet Roos (Isamaa).

Osad ettevõtjad ja poliitikud on kritiseerinud erakondlaste kuulumist nimetamiskomiteesse. Kui aastaid olid riigifirmade nõukogud poliitiliselt mehitatud, siis Tallinna Sadama korruptsiooniafääri järel asjad muutusid. Reformierakondlase Neinar Seli juhitud nõukogu ei olnud süüdistuste kohaselt võimeline ära hoidma miljonitesse ulatuvate altkäemaksude küsimist. Jüri Ratase esimene valitsus lõi suuresti sel põhjusel nõukogude liikmete nimetamiskomisjoni.

Nimetamiskomitee koosneb kuuest liikmest, kellest kaks on ametikohapõhised (kantslerid) ning neli nimetab valitsus kolmeks aastaks. Riigivaraseaduse kohaselt peab nimetamiskomiteesse nimetatud liige olema tunnustatud ettevõtlus- ja juhtimisekspert, kellel on pikaajaline ja rahvusvaheline juhtimiskogemus ning laitmatu eri- ja ärialane maine. Lisaks ei tohi ta omada sisulist huvide konflikti riigi osalusega äriühingutega.