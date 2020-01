Reformierakonna esimees Kaja Kallas tõi riigikogu infotunnis Ratasele esitatud küsimuses välja, et nimetamiskomitee on praeguse valitsuse poolt otsustatud politiseerida, kui sinna toodi Argo Luude EKRE-st ja Reet Roos Isamaast.

"Rahandusminister Martin Helme isegi ei varja, et see on valitsuse eesmärk, sest valitsusel peab tema arvates olema poliitiline kontroll riigi äriühingute tegevuse üle," sõnas Kallas.

Ratas vastas, et nimetamiskomitee neljast uuest liikmest on vaid kaks erakondliku kuuluvusega. Ratas rääkis ka, et enne tema eelmist valitsust oli 17 aastat riigis võimul Reformierakond ja siis pandi riigiettevõtete nõukogu liikmed suuresti paika erakondade peasekretäride kokkuleppega.

"Seda protsessi varem väga jõuliselt kureeris Reformierakond ja seda oli vaja muuta. See valitsusliit võttis käsile, et peasekretärid läheksid ära," sõnas Ratas.

Reformierakondlane Jürgen Ligi ütles selle peale, et see, kuidas Ratas Kallasele vastas on häbematus.

"Te olete ametinime järgi peaminister, aga te ei saa ratsutada neli aastat selle peal, et näitate näpuga eelkäijatele. See on häbematus. Jutt, et peasekretärid määrasid nõukogu liikmeid on kuulujutt. Võibolla teie erakonnas see on nii," sõnas Ligi.

Kaja Kallas küsis, et kui valitsusel on soov nimetamiskomitee ja selle tehtavad valikud politiseerida, siis milleks on üldse komiteed vaja?

Ratas vastas, et Kallas soovib talle panna sõnu suhu, nagu toetaks peaminister nimetamiskomitee politiseerimist.

"Kas te tahate tagasi minna Reformierakonna aegsetele põhimõtetele? Siis oli väga palju probleemseid kaasusi, näiteks Tallinna Sadam. See oli väga halb ja probleemne näide ja tõukeks selleks, et nimetamissüsteemi muuta," sõnas Ratas.

Jürgen Ligi leidis, et Ratas toob välja aastatetaguse üksiknäite ja esitab seda reeglina.

"Jah, Tallinna Sadamas oli halvasti, aga mitte nõukogus olnud riigikogu liikmetega," sõnas Ligi ja viitas, et Ratas juhib erakonda, mida on kriminaalkorras karistatud ja et nimetamiskomiteesse toodi ühe erakonna poolt inimene, keda on varem kriminaalkorras karistatud.

Ratas vastas, et kui inimesed on oma karistuse kandnud, siis kas nad ei tohi tagasi tulla. "Nad on juhtinud suuri, rahvusvahelisi ja keeruka valdkonna ettevõtteid," sõnas Ratas.

Peaministri sõnul ei saa ka kellegi erakondlik kuuluvus olla välistav nõue.

"Ja kui võtame Eesti viimase 20 aasta elust näiteid, siis oleme ju ka näinud, et kõrgetele kohtadele Eesti kohtusüsteemis on saanud endisi erakondlasi. Aga kas ütleme, et Eesti kohtusüsteem muutus selle järel kollast värvi," vihjas Ratas reformierakondlase Märt Raski valimisele riigikohtu esimeheks.

Sotsiaaldemokraat Riina Sikkut küsis peaministrilt, kuidas ta hindab rahandusminister Mart Helme otsust saata Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogusse endine maaeluminister Mart Järvik, kes kaotas peaministri usalduse.

Ratas vastas rahandusminister Martin Helme pidas Järvikut sobivaks ja et ta usaldab valiku teinud ministrit.

"Ma ei ütle, et ma ei usalda Mart Järvikut MES-i nõukogu liikmena. Ta on teinud tööd ministrina nii hästi kui oskas ja sai. /.../ See oli rahandusministri ettepanek ja see ei nõua valitsuse otsust. Ja ennetades teie järgmist küsimust, kas ma usaldan rahandusministrit, siis jah, usaldan," sõnas Ratas.