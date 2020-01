"Osaluspoliitika põhimõtete sõnastamine on vajalik riigile kuuluvate äriühingute osaluste läbimõeldud valitsemiseks ning äriühingute jätkusuutlikuks ja efektiivseks juhtimiseks," ütles rahandusminister Martin Helme pressiteate vahendusel.

Riigi üldine suund on osaleda ainult nendes äriühingutes, kus see on vajalik avalikust huvist lähtuval eesmärgil või muul strateegilisel kaalutlusel. Tulu teenimine ettevõtluses osalemise kaudu ei ole riigile iseseisev eesmärk, vaid avalikes huvides tegutsemisega kaasnev lisaeesmärk.

Edaspidi uuendatakse osaluspoliitikat regulaarselt vähemalt iga viie aasta järel. Sellega soovitakse muutuvas keskkonnas riigi osalemist äriühingutes paremini eesmärgistada ja suunata.

Täiendavalt nähakse ette riigi äriühingule strateegiliste, valdkondlike ning finantseesmärke sisaldavate omaniku ootuste kehtestamine. Omaniku ootusi uuendatakse regulaarselt iga kolme aasta tagant, mille käigus hinnatakse muuhulgas osaluste jätkuva omamise vajalikkust.

Vältimaks riigiabi riski ning konkurentsiolukorra kahjustamist, sätestatakse olulise põhimõttena riigi äriühingutele seatavate finantseesmärkide võrreldavus erainvestori tavapäraste finantseesmärkidega.

Täpsemalt määratletakse riigi vastutusala ning rahandusministeeriumi kui osaluspoliitika koordineeriva üksuse mõiste ja roll. Rahandusministeeriumi ülesanne ja tegevuste fookus on tõsta osaluste valitsemise ning äriühingute juhtimis- ja aruandluskvaliteeti.

Riigil on osalus 29 äriühingus, sealhulgas on riik ainuomanik 24 äriühingus ning enamusosalus kuulub riigile neljas äriühingus. Riigi äriühingutel on vara kokku üle seitsme miljardi euro ja neis töötab 13 400 inimest. Riigi äriühingute käive oli 2018. aastal kokku 1,8 miljardit eurot.