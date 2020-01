Väljaõppemeeskonna rotatsiooni tähtaeg hakkab lähenema ning kuna neil pole Iraagis praegu võimalik oma ülesandeid täita, siis otsutas kaitseväe juhataja neli kaitseväelast koju kutsuda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti treeningmeeskond tegeles enne Kuiveiti ümberpaiknemist Iraagi julgeolekujõudude väljaõpetamisega.

"Tänaseks päevaks, lähtudes julgeolekuolukorrast, väljaõppetegevus on peatatud. Eesti jätkab osalust koalitsioonis ja Eesti on valmis taasalustama väljaõppega niipea kui julgeolekuolukord lubab või koalitsiooni otsus, et me jätkame seda tegevust, sünnib," rääkis kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Indrek Sirel.

Ülejäänud kaitseväelased jäävad esialgu veel Kuiveiti ning nende üks ülesanne on ettevalmistused järgmiste Eesti kaitseväelaste saabumiseks. Järgmine kuueliikmeline meeskond on juba väljaõppe saanud.

"Missiooni plaani järgi oleks pidanud rotatsioon toimuma selle kuu lõpus või järgmise kuu alguses. Meeskond jääb praegu ootele. Ja nagu ma ütlesin, siis Eestil on kavas jätkata tööd koalitsioonis ja me oleme valmis seni tehtud tööd jätkama," rääkis Sirel.

Riigikogu on andnud juba varem loa missiooni pikendamiseks Iraagis. Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja ütles, et muutunud olukorras on võimalik nii mandaadi alusel rotatsioon kui ka uus arutelu mandaadi pikendamiseks.

"Missioon iseenesest toimub Iraagi pinnal, aga väed paiknevad Kuveidis. See eeldab kindlasti ka liitlaste poolt ja NATO üldist kokkulepet, kuidas üldse see töökorraldus hakkab olema. Kolmas strateegiline võimalus on see, et kasutada blanco vekslit - mitte tulla uuesti mandaati küsima parlamendi käest, vaid korraldada seda nii nagu liitlassuhetes ja NATO-s on kokku lepitud, et saaks missiooni tegevust jätkata," rääkis Metsoja.

Luik: olukord Iraagis on keeruline

Olukord Iraagis on keeruline ning tuleb oodata selle selginemist, ütles kaitseminister Jüri Luik kolmapäeval ERR-ile.

"Olukord on keeruline, igal öösel pommitatakse baase - küll mitte otse Iraanist, aga kohalike relvastatud grupeeringute poolt," rääkis Luik.

"Poliitiliselt muudab asja keeruliseks ka see, et ei ole väga selge, kuidas hakatakse täitma Iraagi parlamendi otsust, mis soovitab valitsusel liikuda selles suunas, et kõik võõrväed lahkuksid Iraagist," lisas kaitseminister.

"Nii et me hetkel ootame olukorra selginemist. See on oluline selleks, et kuna meie meeskond seal on instruktorid, siis nad ei saa täita oma ülesandeid, kui ei ole võimalik baasist väljuda või kui nende instrueeritavaid ole võimalik baasi õppeväljakutele tuua," selgitas Luik.

"Nii et selles mõttes, kui me neid seal hoiaksime, oleks see selle töö mõttes, mida nad peavad tegema ja milleks nad on koolitatud, täiesti mõttetu," tõdes minister usutluses Mall Mälbergile.

Eesti kaitsevägi osaleb Iraagis Ameerika Ühendriikide juhitud rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve kuueliikmelise väljaõppemeeskonna ja ühe vanemohvitseriga rahvusvahelises sõjalis-strateegilises meeskonnas, mis nõustab Iraagi ministeeriume ja julgeolekujõudusid.

Inherent Resolve'i eesmärgiks on Daeshi (ISISe) vastane otsene ja toetav sõjaline tegevus ning operatsioonil osalemisega suurendab Eesti Euroopa ja NATO julgeolekut. Enne ümberpaigutamist teenis vanemohvitserist Eesti kaitseväelane Bagdadis ja väljaõppemeeskond Al-Assadi õhuväebaasis (linnulennult ca 180 kilomeetrit Bagdadist).