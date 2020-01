Eesti kaitseväelased lähevad koos taanlastega Iraagist Kuveiti

Herem ütles kolmapäeval "Aktuaalse kaamera" otsestuudios, et eestlased jõuavad Kuiveiti ööpäeva jooksul. Ta lisas, et info taanlaste lahkumisest jõudis Eestisse kolmapäeval kella 18 paiku.

Edasiste sammude kohta ütles Herem, et otsustatakse tund-tunnilt ja päev-päevalt. "Mis edasi saab ... lähtume koalitsiooni tegevusest. Loodame, et saame Iraagis jätkata," sõnas Herem.

Lähiaja kõige kriitilisem otsus on Heremi sõnul see, kas Eesti saadab Iraaki järgmise kuu alguses ue rotatsiooni või mitte. "Meie ülesanne on näidata tahet, et jätkame."