Kolonel Miil teenib vanemstaabiohvitserina operatsiooni Inherent Resolve staabis, mis paiknes täna öösel Iraagi pealinnast Bagdadist Kuveiti.

"Lendasime öösel. Suuresti kogu kogu Bagdadids rohelises tsoonis olnud OIR-i (Operation Inherent Resolve - toim) staap otsustati ära kolida Kuveiti. Ja seda on tehtud mitme päeva jooksul. Mina saabusin kolmapäeva varahommikul Kuveiti. Ja siin organiseeritakse OIR-i staap uuesti üles," rääkis Miil kaitseväe peastaabi poolt vahendatud telefoniintervjuus.

Miili sõnul oli teisipäeva õhtul Bagdadis suhteliselt rahulik ning tänavatel midagi erilist ei toimunud. Olukord Iraagis tervikuna on aga Miili sõnul pärast möödunud öist raketirünnakut läinud palju pingelisemaks.

"Täna on väga selged indikatsioonid, et need olid Iraani poolt korraldatud ja Iraani poolt juhitud. See tähendab, et üldine olukord on läinud palju-palju pinevamaks."

Miili sõnul on olukord Kuveidis, kus tema ainsa Eesti ohvitserina viibib, rahulik.

"Mina ei tea, et meil siin oleks midagi. Me lähipäevadel paneme uuesti staabi püsti ja hakkame oma tööd tegema. Staabi kolimine on kõik seotud inimeste turvalisusega. Kõikes baasides, kus Eesti poisid on Al-Asadis, tegelevad turvalisuse hoidmisega. Poistega on kõik korras. Et üksused hakkaks Iraagist ära minema? Pigem kindlustatakse positsioone, mis on."

Ülejäänud kuus Eesti meest on praegu Bagdadist ligi 250 kilomeetri kaugusel Al-Asadi õhuväebaasis. Öise rünnaku ajal nad baasis ei viibinud ja keegi neist viga ei saanud.