"Ma kutsusin Iraani tungivalt üles mitte astuma pingestavaid samme, vaid pidama poliitilisi konsultatsioone nii Ameerika Ühendriikide kui ka Euroopa Liiduga, mis puudutab tuumaleppe rakendamise mehhanismi," ütles Reinsalu ERR-ile.

Reinsalu sõnul on pingete kasv õigustatult kogu Lähis-Ida regiooni ja maailma mure ning lahendus peab olema diplomaatiline. "Me ei saa lubada rohkem tsiviilohvreid. Ukraina reisilennuki allatulistamine oli tragöödia paljudele rahvastele ja oleme mõtetes ohvrite lähedastega," sõnas Reinsalu ministeeriumi pressiteate vahendusel. "Kutsun üles Iraani tegema täielikku koostööd õnnetuse sõltumatuks uurimiseks," lisas ta.

Reinsalu küsis ka oma Iraani kolleegilt selgitust äsja avaldatud uudise kohta, justkui oleks Iraani president öelnud, et Lähis-Idas viibivad Euroopa sõdurid võivad olla ohus pärast seda, kui Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Saksamaa otsustasid kasutada Iraani tuumaleppe vaidluste lahendamise mehhanismi, edastas ministeerium.

Reinsalu sõnul kuulab Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena kõiki osapooli ja aitab erinevate kanalite kaudu lahenduse otsimisele kaasa. "Aga selge on see, et moel või teisel need teemad ÜRO Julgeolekunõukokku mingisuguses ajalises ruumis jälle jõuavad," ütles minister ERR-ile.

Välisminister Reinsalu on New Delhis konverentsi Raisina Dialogue raames, kus ta teeb ettekande Eesti rollist ÜRO Julgeolekunõukogust aastail 2020–2021.