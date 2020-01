Reinsalu osales reedel Brüsselis välisministrite erakorralisel kohtumisel. Reinsalu kutsus Euroopa Liitu üles toetama Ukraina lennukatastroofi sõltumatut ja läbipaistvat uurimist. Tema sõnul on rohkete tsiviilohvritega õnnetuse kohta Teheranis ilmnemas uued asjaolud ning hukkunute lähedased väärivad toimunus tõenditele põhinevat selgust.

"Selleks vajab Ukraina ekspertide meeskond Iraani täielikku toetust ja ligipääsu õnnetuspaiga asitõenditele. Kutsume üles liikmesriike selles küsimuses infot vahetama," sõnas minister.

"Kui tsiviillennunduse ohutust käsitlevaid rahvusvahelisi reegleid ja tavasid ei järgita, peaksime selle võimalikult karmilt hukka mõistma ja nõudma vastutust," lisas ta.

Reinsalu toonitas, et pärast Iraani hiljutisi raketirünnakuid Iraagis peab Eesti tähtsaks pingete maandamist Lähis-Ida piirkonnas diplomaatilisel teel, järgides rahvusvahelist õigust ja Atlandi-ülest ühtsust. Välisministri sõnul on olemas mõned märgid konflikti vaibumisest, kuid vaja on tõsiseid läbirääkimisi osapoolte vahel, et pingeid leevendada ja vältida tuumarelva levikut.

"Eesti peab kahetsusväärseks Iraani lubadust taganeda tuumakokkuleppega võetud kohustuste täitmisest. Lääne partnerid peavad omavahel kokku leppima, kuidas saavutada seda, et Iraan ei muutuks tuumariigiks, ning need arutelud seisavad veel ees," lisas ta.