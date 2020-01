Eesti seisukoht USA esitatud Lähis-Ida rahuplaani suhtes selgub neljapäevaks

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on see, et Ameerika Ühendriigid esitasid Lähis-Ida rahuplaani, positiivne samm, kuid detailsema seisukoha kujundab välisministeerium neljapäevaks.

"Ameerika Ühendriikide initsiatiiv on väga tänuväärne ja seda on oodatud juba pikka aega," ütles Reinsalu usutluses ERR-ile, kuid ta hoidus täpsemalt hindamast 180-leheküljelise kava detaile.

"See avaldati Valge Maja kodulehel eile hilisõhtul ja (Eesti) välisministeerium praegu töötab seda läbi ning ma väldiksin detailidega kommentaari selle üle. Kuid ma peaksin tähtsaks rõhutada seda, et esiteks, et see samm on positiivne ja väga tähtis. Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena näeb enda rolli selles, et mõlemaid rahuprotsessi osapooli - Palestiinat, Iisraeli ja teisi regiooni riike - julgustada poliitilisele dialoogile selle rahuprotsessi üle," rääkis välisminister.

Ta kritiseeris kaudselt ka neid, kes on plaani jõudnud juba kritiseerida: "Enne või vahetult pärast plaani väljakäimist öelda, et ei olda valmis istuma laua taha ja arutama - see kindlasti ei ole positiivne areng," ütles Reinsalu.

Eesti välisministri sõnul arutavad rahuplaani lähiajal kindlasti ka Euroopa Liidu välisministrid ning ta viitas ka sellele, et EL-i välispoliitikajuht Josep Borrell on seda initsiatiivi tegelikult juba tervitanud.

"Seda tervitab ka Eesti. Kuna aga see küsimustering peitub nii paljudes detailides, mida paksu raamatu mahus on väga erinevates ideedes - näiteks Lähis-Ida julgeolekukoostöö organisatsiooni loomine, väga palju muid huvitavaid initsiatiive, et regioonis julgeolekut tagada - siis me kindlasti koostame põhjendatud seisukohad ja kavatsen juba ka neljapäevaks esitada valitsusele oma esialgse positsiooni selle kohta. Nii, et välisministeerium valmistab seda täna ette," rääkis Reinsalu.

USA president Donald Trump esitles teisipäeval Lähis-Idas rahuplaani, mis näeb ette iseseisvat Palestiina riiki, mille pealinn oleks Ida-Jeruusalemmas. Samas rõhutas Trump, et Jeruusalemm jääb jagamatuks linnaks.