Välisminister Urmas Reinsalu ütles neljapäeval New Yorgis ÜRO Julgeolekunõukogus, et Lähis-Idas tuleb asuda läbirääkimistele pingete leevendamiseks ja tuumarelvastumise vältimiseks.

Reinsalu pidas neljapäeval oma esimese kõne ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena.

"Põhisõnum oli see, et kui me agressoreid ei peata, siis on oht maailmas konfliktideks ja ÜRO vastutus ongi agressorid peatada. Konkreetse näite tõin ma Euroopa julgeoleku pinnalt kestva agressiooni suhtes Ukraina ja Gruusia territoriaalsele terviklikkusele. Ma kõnelesin ka sellest, et tegelikkuses mõistsin hukka Iraani rünnakud sõjaväebaaside vastu, mis olid ka meie kaitseväelastele asukohaks, ja kutsusin üles tõsisteks läbirääkimisteks, et vältida seda, et Iraan tuumakatsetustega edasi läheks," võttis Reinsalu "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus oma sõnavõtu kokku.

Ta alustas sõnavõttu kaastundeavaldusega kolmapäeval Teheranis alla kukkunud Ukraina reisilennuki ohvrite lähedastele ja rõhutas vajadust teha iseseisva juurdlusega kindlaks selle tragöödia tagamaad.

Ministri sõnul on pingeline olukord Lähis-Idas murettekitav. Ta mõistis hukka hiljutised rünnakud USA saatkonnale Bagdadis ja raketirünnakud sõjaväebaasidele Iraagis, kus on ka Eesti väed. Ta kutsus üles osapooli tõsistele läbirääkimistele, et leevendada pingeid ja vältida tuumarelvastumist.

Reinsalu sõnul käituvad inimõigusi järgivad riigid ka rahvusvahelise õiguse kontekstis paremini.

"On vajalik, et Julgeolekunõukogu reageerib tõsistele inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumistele. Nii pole seni läinud tragöödiaga Süürias, mille eest on kõige kõrgemat hinda maksnud Süüria inimesed," sõnas Reinsalu. Ta lisas, et Julgeolekunõukogus vetoõigust omavatel riikidel lasub eriline vastutus.

Välisminister märkis, et rahvusvahelise õiguse, sealhulgas ÜRO põhikirja rikkumine leiab endiselt aset ka Euroopas. Ta tõi välja, et nii Julgeolekunõukogu kui ka Peaassamblee on Ukraina ja Gruusia territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse rikkumisele ka tähelepanu juhtinud. Ta lisas, et tähtis on neid teemasid jätkuvalt tähelepanu all hoida.

Välisminister Reinsalu sõnavõtt ÜRO Julgeolekunõukogus (video: ÜRO):

Arutelu eel kohtus Reinsalu Vietnami asepeaministri ja välisministri Pham Binh Minhiga, kellega arutas valitud liikmete koostöö tähtsust Julgeolekunõukogu töö edasiviimisel. Samuti toimuvad kahepoolsed kohtumised Nicaragua ja Ungari välisministriga.

Ees ootavad Julgeolekunõukogu liikmete lõuna ÜRO peasekretär Antonio Guterresega ning kohtumine ÜRO poliitika- ja rahuloome küsimuste asepeasekretär Rosemary DiCarloga.

Nõukogu liikmed rõhutasid riikide ühepoolse jõukasutuse ohtu

New Yorgis viibiv ERR-i ajakirjanik Tarmo Maiberg selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et neljapäeval Julgeolekunõukogul keegi midagi midagi põhjapanevat ei öelnud.

"Pigem oli sõnum see, et maailmakord peab põhinema multilateraalsusel ning ühepoolsel käitumisel ja erinevatel jõukasutustel ei ole maailmas kohta. Seda rõhutasid nii suurriigid kui ka ÜRO peasekretär Antonio Guterres, kes ütles, et geopoliitilised pinged on kasvanud ja ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed peaksid hakkama mõtlema rohkem sellele, kuidas tagada harta põhimõtteid, mis on inimestele mõeldud," selgitas Maiberg.

Sõnavõtul osales vanematekogu juht Mary Robinson, kelle hinnangul on maailmas kaks suurt, eksistentsiaalset ohtu, millega ÜRO peab tegelema: tuumarelvade levik ja kliimakriis.

Maiberg lisas, et ÜRO Julgeolekunõukogu teemadest kõige suurem on praegu Süüria humanitaarabi, kuid kas selle üle reedel ka hääletus toimub, ei ole veel teada.