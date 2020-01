Elroni rongidega sõideti möödunud aastal ligi 8,3 miljonit korda ja reisijate arv kasvas aastaga kaheksa protsenti. Valitsus otsustas juba eelmisel aastal, et suurema nõudluse tõttu on Elronil vaja soetada kuus uut rongi.

Elektrirongide hange kuulutatakse välja paari kuu jooksul, kuid rongid saavad tulla Tallinna-Tartu liinile alles viie aasta pärast, kui taristu on välja ehitatud. Valitsus esitas eelmisel suvel ka plaani Eesti raudteevõrgu elektrifitseerimiseks.

Lisarongid tellitakse, küll aga jõuavad nad kohale alles 2024. aasta lõpuks, siis kui on valmis ka Tallinn-Tartu liini elektrifitseerimine ja nad saavad sõita siis mõlema elektrivõrgu all nii olemasoleva kui uue kontaktvõrgu all.