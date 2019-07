Uuendused Elroni ekspressliinidel: rohkem sõitjaid, kallim hind

Elroni müügi- ja arendusjuhi Ronnie Kongo sõnul on hinnatõusu põhjuseks mullu veerandi võrra kerkinud raudtee kasutustasu. See kajastub viis protsenti kõrgemas piletihinnas.

Küsimusele, miks peaksid kulud taristule korvama reisijad, vastas Kongo, et reisijad seda eelmisel aastal suures osas ei maksnud ning oli vaid väike hinnatõus.

"Enamus tuligi riigi toetusest. Kui me vaatame, kuidas rongipiletite hinnad on ajaloos tõusnud, siis need vahed on kuskil poolteist kuni kaks aastat. Ma arvan, et sellise vahemikuga ongi mõistlik neid hindu ka korrigeerida. Tervikuna me räägime sellest, et reisijad maksavad rongiliikluse kuludest umbes kolmandiku, seega ei saaks öelda, et reisijad liiga palju maksavad," rääkis Kongo.

Augustist rakendub ekspressrongidel nõudluspõhine hind, mis hakkab sõltuma reisijate arvust. Kongo sõnul on see mõeldud hajutama tipptunni koormust.

"Iga kord kui sõita soovite, siis vaatate meie sõiduplaani otsingust ja saate konkreetse päeva hinnad järgi vaadata," sõnas Kongo.

Kui praegu maksab Tallinn-Tartu ekspressliini pilet 10.20, siis augustist alates on sel liinil maksimumhinnaks 13.50.