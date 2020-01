Märjamaa volikogu tagandas vallavanema ametist

Vallavanema tagandamist toetasid 21 volikogu liikmest 15, kuus oli vastu. Uuesti on kavas volikogul koguneda 21. jaanuaril, kus on kavas välja kuulutada konkurss uue vallavanema leidmiseks. Uue vallavanema leidmiseni on vallavanema kohusetäitjaks vallavalitsuse liige Ülo Olm.

Märjamaal kindlat võimuliitu pole, valimiste järel valimisliitude poolt moodustatud liit on lõhenenud. Merilin Suurna ise on parteitu.

Pingeline olukord Märjamaa vallas tekkis juba 2018. aasta detsembris, kui volikogu umbusaldas toonast vallavanemat Villu Karu, kes on nüüd valda juhtiva Suurna umbusaldamise eestvedaja.

Karu ütles, et Suurna umbusaldamise ajendiks on kolm kuud ametis olnud koolijuhi Kalle Uusmaaga töösuhte lõpetamine enne katseaja lõppu ja volikogu korralduse mittetäitmine.

"See vallandas üldsuse seas terava vastuseisu, koguti vallavanema tehtud otsuse suhtes üle tuhande allkirja," ütles Karu ERR-ile.

Suurna ütles, et tema hinnangul Uusmaa koolidirektori ametisse ei sobi. "Katseaega on neli kuud ette nähtud ja see on piisavalt pikk aeg, mille jooksul tööandja saab hinnata seda, kas isik oma tööülesannetega tuleb toime ja kas need omadused on sellised temal, et ta seda tööd saaks teha. Mina hindasin, et need ei ole sellised, et me saame seda töösuhet jätkata," ütles Suurna.