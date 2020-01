Ekspertiis andis Saaremaa traagilise avarii põhjustaja joobeks 1,82 promilli

Kuressaare haiglas mõõdeti ca tund pärast õnnetust Audi juhi veres alkoholi sisalduseks 3,51 promilli, ent kohtuekspertiisi ja kriminalistika keskuses tehtud ekspertiisi tulemuseks oli 1,82 promilli, kuna see põhineb kuriteost kolm tundi hiljem võetud proovil.

Lääne prefekti Kaido Kõplase sõnul on mõlemad analüüsi vastused kriminaalmenetluses oluliseks informatsiooniks.

Politsei jätkab kolme inimese surmaga lõppenud raske kuriteo asjaolude uurimist. "Praegu on arstid andnud lootust, et juhi tervislik seisund paraneb nii palju, et saame lisaks tunnistajatele võtta ütlused ka temalt. Juhi joobe kõrval on tähtis teha selgeks ka kõik muud kuriteo tehiolud ning sellega praegu tegeleme," sõnas ta.

Saaremaal Risti-Virtsu-Kuivastu maantee 128. kilomeetril juhtus möödunud laupäeval raske avarii, kus Audi roolis olnud joobes kihutaja tõttu jätsid elu kaks naist ja väikelaps.