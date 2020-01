Saaremaal traagilise avarii põhjustanud mehe joove oli esialgseil andmeil 3,7 promilli

Liiklusõnnetuses osalenud autod tulid mõlemad Kuressaare poolt ja esimene auto ehk Volvo alustas ristmikul vasakpööret, kui Audi talle üle kahekordse pidevjoone külje pealt sisse sõitis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"3,7 promilli oli Audit juhtinud isiku verest esialgselt leitud. Aga selle peab kinnitama ekspertiis. Ekspertiisi tulemusi hetkel veel ei ole," ütles PPA Kuressaare jaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi.

Eelmine aasta oli Saaremaa liikluses viimaste aastate kõige turvalisem - ühegi hukkunuta.

Juhandi sõnul tabab politsei Saaremaal aastas 60-70 juhti, kes on kriminaalses joobes. Kokku tabati eelmisel aastal Saaremaal 171 joobes juhti.

Prokurör Rainer Amur ütles, et laupäeval Saaremaal juhtunu ei ole liiklusõnnetus, vaid kuritegu.

"Prokurörina nimetan ma seda liiluskuriteoks. Karistusseadustik sellist mõistet nagu liiklusõnnetus tegelikkuses ei tunne, vaid tuntakse liikluskuritegusid. Ja eilne juhtum on karistusseadustiku mõistes kõige raskem liikluskuritegu, mida seadus ette näeb," lisas ta.

Amuri sõnul saavad selliseid õnnetusi ära hoida vaid liiklejad ise. "Nende asjade puhul saab alati midagi teha. Ja see, mida saab teha, on see, et see isik, kes on sellises joobes, ei istu autorooli, ei lähe sõitma. Need inimesed, kes sellised teod toime panevad, on ise need, kes saaksid seda ära hoida, jättes oma teod tegemata," sõnas Amur.