Peaminister Jüri Ratas kohtus reedel Stockholmis SEB ja Swedbanki esindajatega, et rääkida edusammudest rahapesuvastases võitluses ning pankade rollist Eesti majanduses.

Ratas rääkis, et viimaste aastate rahapesuskandaalid on olnud kahetsusväärsed, kuid õpetlikud.

"Praeguse valitsuskoalitsiooni jaoks on rahapesuvastane võitlus selge prioriteet ning riskide vähendamine pankades oluline. Samas peame silmas pidama, et riske vähendades ei hakkaks pangad liigselt segama tavapärast äritegevust ja inimeste igapäevaelu, mille lahutamatu osa on pangateenuste kasutamine," rääkis peaminister.

Ratas kinnitas, et Rootsi pangad on Eesti majanduskeskkonna jaoks ülitähtsad ja mängivad Eesti arengus väga tähtsat rolli.

Lisaks kohtus Ratas lõunasöögil Rootsi ettevõtjatega, kellega rääkis nende väljakutsetest, investeerimisplaanidest ja laienemisplaanidest. "Rõhutasin, et Eestis on väga head ärivõimalused ja investeerimiskeskkond," ütles Ratas. ja lisas, et Rootsi on Eestile väga tähtis kaubanduspartner ning tugeva ja konkurentsivõimelise majandusega riik.

Lõunal osales 25 Rootsi ettevõtjat mitmest sektorist: riskikapitalifondid, puidutööstus, pangandus, telekom, töötlev tööstus. Enamik neist on Eestiga seotud investori või kaubanduspartnerina.

Ratas Löfvenile: Eesti ja Rootsi koostöö rahapesuvastases võitluses jätkub

Ratas kohtus reedel ka Rootsi peaministri Stefan Löfveniga, kellega rääkis kahepoolsetest suhetest, majandusest, Euroopa Liidu teemadest ja välispoliitilisest olukorrast.

"Rootsi on meie lähedane partner ja sõber, kellega teeme palju koostööd. Meil on väga head majandussuhted ja oleme lähedased partnerid Euroopa Liidus. Eesti on tänavu Põhja- ja Baltimaade koostöö eestvedaja, mis annab meile võimaluse veelgi tihedamalt kohtuda," rääkis Ratas.

Peaminister arutas Löfveniga ka rahapesuvastase võitluse tõhustamist. "Peame laskma järelevalveasutustel ja politseil teha oma tööd. Rootsi ametkonnad on meile peamised partnerid ning mul on hea meel, et koostöö Eesti ja Rootsi võimude vahel jätkub," ütles Ratas.

Euroopa Liidu teemadel rääkides puudutasid peaministrid kliimapoliitikat ja tulevase eelarvekava läbirääkimisi. Rahvusvahelisest olukorrast rääkides rõhutas Ratas, et olukord Lähis-Idas peab lahenema.

"Rootsit puudutas väga valusalt ja lähedalt Iraanis toimunud lennutragöödia. Tunnen südamest kaasa kõikidele hukkunute lähedastele," ütles peaminister. "Loodame, et Iraan teeb täielikku koostööd ja rahvusvahelised spetsialistid saavad asjasse tuua täieliku selguse."

Lisaks rääkisid Ratas ja Löfven Eesti soovist saada Arktika Nõukogus vaatlejastaatus.

Reede õhtul kohtub Ratas ka Eesti kogukonnaga Rootsis. "Siin paikneb üks vanemaid, suuremaid, aga ka aktiivsemaid eestlaste kogukondi maailmas. Meile on oluline nende tegemisi võimalikult palju toetada," ütles peaminister.

"Eesti riik hindab väga oma välismaal elavaid rahvuskaaslasi ja otsib uusi viise, kuidas panustada jätkuvasse koostöösse ning hoida erinevaid kogukondi ühtses infoväljas," lisas ta.

Valitsuse üks eesmärk on ülemaailmse eestluse hoidmine ja arendamine, et head ja veelgi tugevamad omavahelised suhted püsiksid. Rahvastikuministri juhtimisel koostatakse 2020. aasta juuliks Globaalse Eesti programm, mis alates 2021. aastast asendab praeguse Rahvuskaaslaste programmi.