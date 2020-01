Roolijoodikutest teatamine on Häirekeskuse statistika alusel teinud tänavu jaanuaris märgatava hüppe ja teateid kahtlastest sõidukijuhtidest on pea kolmandiku enam kui mullu. Politsei kutsub kõigi liiklejate ohutuse nimel ohtliku ja kummalise sõidustiiliga autojuhtidest teada andma numrbile 112.

Reedest alates on politsei autoroolist tabanud 37 joobes sõidukijuhti. Kokku on neid tänavu olnud 300. Uuringute järgi aga võib Eesti teedel igal ajahetkel sõita 4000 alkoholi tarvitanud juhti ja teiste liiklejate teated joobekahtlusega sõidukijuhtidest on olulised. Põhja prefektuuri operatiivjuhi Veiko Randlaine sõnul pole siin kohta suhtumisele, et teavitamine on pealekaebamine.

"Politsei jaoks ja tegelikult liiklusturvalisuse huvides on väga oluline teavitada igast joobekahtlusega juhist. Selline hoiak, et me ei lase oma lähedasi, sõpru, tuttavaid joobes peaga autorooli või kui nad meid ei kuula ja siiski rooli lähevad, et me siis teavitame sellest politseid, peaks olema normaalne," rääkis Randlaine.

Joobes juhtide süül toimus mullu 128 kannatanuga liiklusõnnetust, milles hukkus 10 ja sai vigastada 149 inimest. Joobekahtlusega sõidukijuhtide kohta tehti mullu ligi 10 000 kõnet. Häirekeskuse andmed näitavad, et jaanuaris on liiklejad rohkem hädaabinumbrile helistanud. Kui mullu 1-18 jaanuarini anti 112-le helistades kahtlusest teada 288-l korral, siis tänavu samal ajal 414-l korral. Ilmselt mängib siin rolli ka Saaremaal juhtunud ränkraske kolme hukkunuga avarii, mille põhjustas roolijoodik.

"Peale selliseid väga traagilisi sündmusi on üldjuhul jah see trend tõusujoones, teavitatakse rohkem," sõnas Randlaine.

Randlaine lisab, et ühest teeservast teise vänderdav või põhjendamatult liiklusohtlikke olukordi tekitav auto jääb silma. Joobe kõrval võivad autojuhil olla ka muud probleemid, mistõttu ta ei tohiks liikluses osaleda.

"Kui sa ise oled roolis, siis sa üldjuhul tead, kuidas autojuht käitub ja sa näed ka kuidas üldiselt adekvaatselt liiklus toimib. Kui siin on kõrvalekaldeid selles käitumises, siis tuleks alati sellest teavitada," ütles Randlaine.

Ka "Aktuaalne kaamera" küsimustele vastanud autojuhid kinnitasid täna, et ohtu märgates annavad nad sellest teada.