Kinnisvara ühisrahastusplatvormide käive tegi aastaga hüppe

2014. aastal tegevust alustanud Estategurul, mis tegutseb lisaks Eestile ka Lätis, Leedus, Soomes ja Hispaanias ning on andnud välja laene üle 125 miljoni euro mahus, on ligi 25 000 investorit. Tänavu 1. juuli seisuga oli Estateguru vahendatud laenude jääk ligi 73 miljonit eurot.

2018. aastal oli ettevõtte käive 1,65 miljonit eurot ja puhaskasum üle 119 000 eurot. Käibekasv oli aastaga rohkem kui kahekordne, sest 2017. aasta käibenumber jäi veidi alla 747 000 euro.

Estategurus töötas mullu keskmiselt 10 inimest ja tööjõukulud koos maksudega olid ligi 334 000 eurot. Reklaamile kulutas Estateguru üle 124 000 euro ja turundusele üle 2600 euro.

Estateguru kuulub Estateguru Holding OÜ-le, mille omanikud on Marek Pärtel, Kristjan Thor Vähi ja šveitslane Joao Pinto da Silva Monteiro. Kõiki tegelikke kasusaajaid ei ole Krediidiinfo andmetel võimalik tuvastada, sest nende seas on ettevõte, mille omanikke pole teada.

Loit Linnupõllule kuuluva kinnisvara ühisrahastusplatvormi Crowdestate käive kasvas samuti enam kui kaks korda. Kui 2017. aastal oli see üle 654 000 ja kasum ligi 182 000 eurot, siis mullu ulatus käive 1,37 miljoni euroni ja kasum oli üle 493 000 euro. Käibest suurima osa tegi Crowdestate Holding Eestis, üle 139 000 euro sellest moodustas aga Läti müük.

Kodulehe järgi on neil 36 164 kasutajat 110 riigist. Eelmise aasta lõpu seisuga on ettevõttel töötajad Eestis, Lätis ja Itaalias.

Crowdestate'is oli mullu keskmiselt viis töötajat, kelle töötasudeks kulus koos maksudega veidi üle 168 000 euro. Kaheliikmeline juhatus sai aastas töötasu kokku 48 000 eurot.

2017. aastal esimest korda kasumisse jõudnud Bondora lõpetas majandusaasta ligi 100 000 euro suuruse kasumiga.

Kontserni käive kasvas 2017. aastaga võrreldes 51 protsenti 10,3 miljoni euroni, väljastatud laenude maht suurenes 74 protsenti ja ulatus ligi 61 miljoni euroni.

See omakorda saavutati aruande kohaselt eelkõige tootearenduse ja aktiivse turundustegevuse abil. Enim kasvas kontserni käive Eestis. Müük välisturgudel moodustas kogukäibest 40 protsenti.

Töötajate arv kasvas eelnenud aastaga võrreldes 38 inimeselt keskmiselt 54-ni ning tööjõukulud olid ligi 2,4 miljonit eurot.

Bondora omanikeks on Pärtel Tomberg, Briti ettevõte Mosaic Capital Partners LTD ning Saksamaal registreeritud European Founders Fund GMBH & Co. Beteiligungs Kg Nr. 1. Kõiki ettevõtte tegelikke kasusaajaid ei ole aga Krediitiinfo andmetel teada.

Ettevõtetele suunatud ühisrahastusplatvormide tulemused on tagasihoidlikumad. Henri Laupmaale ja hulgale väikese osalusprotsendiga osanikele kuuluva Fundwise'i mullune majandusaasta tõi ligi 100 700 eurot kahjumit, aasta varem olid nad kahjumis üle 6700 euroga ning ka 2016. aastal jäid ligi 9000 euroga kahjumisse. Käive on Fundwise'il aga järjest kasvanud: 2017. aastal oli see üle 37 800 euro, eelmisel aastal aga üle 65 000 euro.

Eelmisel aastal oli neil kolm töötajat ja tööjõukulud olid ligi 93 000 eurot.

Funderbeami käive kasvas küll 490 333 euroni, kuid nende kahjum, mis eelmisel aastal ulatus üle 1,9 miljoni euro, mullu küll vähenes, ent oli siiski ligi 1,5 miljonit eurot.

Töötajaid oli ettevõttes mullu keskmiselt 25 ning tööjõukulud olid koos maksudega ligi 1,5 miljonit eurot. Juhtkonnale masti tasudena välja ligi 127 000 eurot.

Funderbeam OÜ on Inglismaal ja Walesis registreeritud ühingu Funderbeam

Limited tütarettevõte.