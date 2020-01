Luunja kurgi hinda hoiavad all konkurents ja soe talv

Lisaks tähelepanelikele ostjatele kinnitab informatsiooni Luunja kurgi madalamast kilohinnast ka Coop Eesti kommunikatsioonijuht Martin Miido, kelle sõnul on Luunja kurgi tootja AS Grüne Fee Eesti praegu tegemas sooduskampaaniat. Kampaania lõppedes muutub Miido sõnul ka Luunja kurgi müügihind kauplustes. Ka Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski ütleb, et viimastel nädalatel on Luunja kurgi hind poodides alanenud. Kettide lõikes võivad hinnad erineda, kuna puu- ja juurvilja sortimendivahetus toimub poodides eri aegadel ning hindu ei muudeta igapäevaselt, lisab Veski.

Grüne Fee Eesti juhtuse esimees Raivo Külasepp ütleb, et tavaliselt on hinna muutmise eesmärgiks muuta nõudluse ja pakkumise suhet. Ehk et kui suhe on tasakaalus, püsib ka hind. Kui aga näiteks nõudlus väheneb, mis praegu Luunja kurgi puhul juhtunud, aitab madalam kilohind tarbijate huvi kodumaise kurgi järele kasvatada. Või nagu ütleb Külasepp, värsket toodangut võimalikult kiiresti tarbijate toidulauale viia. "Alati on nii, et pühade ajal inimesed kulutavad rohkem. Kui tuleb pühadejärgne aeg, siis tuleb vaadata oma võimalused üle ja see kindlasti mõjutab mingi hetk - et võib-olla on siis ostuvõime natuke madalam. Meil ju taim ei maga, tema ju kasvab sõltumata pühadest ja kulusid tuleb iga päev teha - tuleb valgustada, kütta, väetada, saak korjata, taim hooldada. Nii, et selles mõttes meie jaoks asi seisma ei jää," rääkis Külasepp ERR-ile.

Ühtlasi tähendab madalam kilohind seda, et ka edasimüüjad saavad tootja käest praegu kurgi soodsamalt kätte. Siiski tasub Külasepa sõnul meeles pidada, et lõplikku poehinda ei kujunda tootja, vaid roll on kogu tarneahelal. Ka Rimi Eesti ostudirektor Margus Amor ütleb, et lisaks ostuhinnale koosneb müügihind näiteks konkurentsist: "Kuna Eesti jaeturul on kaupmehi mitu, siis ilmselgelt peame kogu aeg ka konkurenti jälgima ehk siis ka turumüügihindadest sõltub müügihind. Ja lisaks tuleb nii nagu Rimis, ka mitmes teises ketis aeg-ajalt ju ka erinevaid kampaaniaid, kus hinnad erinevad tavahindadest."

Eesti Maaülikooli köögiviljanduse lektor Priit Põldma nimetab veel kaks põhjust, mis võivad praegu soodustada kodumaise kurgi madalamat kilohinda: "Esmalt muidugi see, et meil on ka tavapäratult soe talv, plusskraadidega, ja kui väljas on praegu kaks, kolm, neli kraadi sooja, siis on ka oluliselt väiksem küttekulu ehk siis energiakulu kasvuhoone kütmiseks, kui see oleks miinus viieteistkümne kraadiga. Teine põhjus oleks võib-olla see, et jaanuarist hakkas kehtima gaasiaktsiisi muudatus. Suurtarbijad saavad vähendatud aktsiisiga maagaasi."

Külasepa sõnul on gaasiaktsiisi muudatuse mõjust veel vara rääkida, aga soojem talv madalamas hinnas rolli kindlasti ei mängi, sest soojuse ja valguse suhe on plusskraadidele vaatamata paigast ära: "Tegelikult ega me energias midagi ei säästa, üleliigne niiskus tuleb kasvuhoonetest välja saada. Nii, et selles mõttes on meie jaoks ikkagi tavapärane talv, kus on ikkagi päikest ka ja lumi on, siis see on meie jaoks palju soodsam variant, kui hetkel."