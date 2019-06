ÜRO eriraportööri raporti andmetel on olemas usaldusväärsed tõendid selle kohta, et Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman ja teised kõrgetasemelised ametnikud on isiklikult vastutavad ajakirjanik Jamal Khashoggi tapmise eest.

Washington Posti kolumntisti ning kroonprintsi kriitikut Jamal Khashoggit nähti viimati eelmise aasta 2. oktoobril sisenemas Istanbulis Saudi Araabia konsulaati, kust ta tahtis saada dokumente abiellumiseks, vahendas BBC.

Eriraportöör Agnes Callamard ütles, et Khashoggi tapeti jõhkralt sel päeval konsulaadis.

Saudi Araabia riigiprokuröri asetäitja Shalaan Shalaan ütles novembris ajakirjanikele, et mõrva tellis "läbirääkimiste meeskonna" juht, kelle saatis Istanbuli Saudi luurejuhi asetäitja. Meeskond saadeti Istanbuli selleks, et sundida Khashoggit naasma eksiilist Saudi Araabiasse.

Shalaan selgitas, et uurijad jõudsid järeldusele, et Khashoggit hoiti pärast rüselust kinni ning talle süstiti suur kogus ravimit, millest tekkinud üledoos põhjustas tema surma. Tema surnukeha tükeldati ning anti kohalikule "kaastöötajale" väljaspool konsulaati.

Shalaan ütles, et viis inimest on mõrva üles tunnistanud. "[Kroonprints] ei olnud sellest teadlik," lisas ta.

Saudi Araabia on saatnud mõrvaga seoses kohtusse 11 tuvastamata inimest, kelle üle peetakse kohut kinniste uste taga. Viit kohtualust võib oodata surmanuhtlus.

Tänavu jaanuaris andis ÜRO inimõiguste agentuur Callamardile ülesande tapmist uurida.

Saudi kõrged ametnikud rõhutavad, et Khashoggi tapmine oli ametnike omaalgatuslik tegevus, kuid Callamardi raport järeldab, et tegemist oli tapmisega, mille eest vastutab Saudi Araabia kuningriik.

"Rahvusvahelise inimõiguste seaduse alusel ei ole küsimus näiteks selles, millised riigiametnikud tellisid Khashoggi tapmise; kas üks või rohkem inimesi tellisid inimröövi, mis läks valesti ning lõppes tahtmatu tapmisega; või kas ametnikud tegutsesid omal algatusel või ületasid oma võimupiire," seisab raportis.

Callamardi sõnul on olemas usaldusväärsed tõendid, mis väärivad edasist sõltumatut ja erapooletut rahvusvahelist uurimist kõrgetasemeliste Saudi ametnike, sealhulgas kroonprintsi isikliku vastutuse selgitamiseks.

Callamardi hinnangul tuleks kroonprintsi suhtes kehtestada sanktsioonid, mille osad ÜRO liikmesriigid on juba kehtestanud väidetavalt tapmisega seotud inimestele. Raporti hinnangul peaks sanktsioonid olema suunatud kroonprintsi isiklike varade vastu välismaal ning need peaksid jääma paika, kuni on leitud tõendid, et kroonprints ei ole Khashoggi mõrva eest vastutav.

Callamardi sõnul ei vasta Saudi Araabias peetav kohtuprotsess rahvusvahelistele standarditele ning tema hinnangul tuleks protsess tühistada.

Saudi Araabia nimetas raporti väiteid alusetuks

Saudi Araabia välisasjade riigiminister Adel al-Jubeir kommenteeris ÜRO raporti järeldusi Twitteris, vahendas Reuters.

"Ei midagi uut...," kirjutas ta.

"Inimõiguste nõukogu raportööri raport sisaldab selgeid vastuolusid ja alusetuid väiteid, mis seavad selle usaldusväärsuse kahtluse alla," lisas ta.