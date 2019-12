Mitu USA kongresmeni kutsus peatama väljaõppeprogrammi Saudi Araabiaga

Ühendriikides väljaõppel olnud Saudi õhujõudude sõjaväelane Mohammed Alshamrani (21) lasi reedel Floridas Pensacola mereväebaasis maha kolm USA mereväelast ja vigastas veel kaheksat inimest, enne kui politseinikud ta maha lasid.

USA kaitseminister Mark Esper on andnud käsu vaadata üle väljaõppeprogrammi pääsevate välisriikide sõdurite sõelumisprotsess ja taustakontrolli süsteem, kuid on kaitsnud programmi, mis andis Alshamranile võimaluse Pensacola baasis väljaõpet saada.

Väidetavalt oli seaduslikust ostetud püstoliga Glock relvastatud Alshamrani riputanud enne veretööd Twitterisse manifesti, milles ta mõistis USA hukka kui kurjuse riigi.

Ühendriikide Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) teatas pühapäeval, et uurib veretööd, lähtudes eeldusest, et see oli terroriakt, kuid pole juhtumit lõplikult sellisena määratlenud.

Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Robert O'Brien läks pühapäeval telekanali CBS saates kaugemale ja ütles, et talle paistab see terrorirünnakuna. "Me peame ära ootame FBI uurimistulemused," lisas ta.

FBI eriagent Rachel Rojas ütles pressikonverentsil, et büroo peaeesmärk on selgitada välja, kas Alshamrani tegutses üksi või osana laiemast võrgustikust.

USA kongresmenid kutsusid valitsust Saudi Araabia väljaõppeprogrammi uurimistulemuste selgumiseni peatama.

"Mulle meeldivad liitlased. Saudi Araabia on liitlane, kuid siin on midagi fundamentaalselt halba," lausus mõjukas vabariiklasest senaator Lindsey Graham telekanalile Fox News. "Me peame Saudi programmi peatama, kuni oleme välja selgitanud, mis siin juhtus," ütles ta.

Kaitseminister kinnitas pühapäeval eetrisse läinud usutluses, et USA võimud on tulistamisega seoses kinni pidanud mitu saudi, nende seas ühe või kaks isikut, kes tulistamist oma mobiiltelefonidega filmisid.

Rojase sõnul teevad mitu Saudi tudengit USA uurijate koostööd.

Saudi Araabia sõjaväelase korraldatud veretöö tekitab ameeriklastes ajaloolistel põhjustel tugevaid tundeid, kuna 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakute käigus neli USA reisilennukit kaaperdanud 19 terroristist 15 olid saudid.

Teisalt on Saudi Araabia Ühendriikide lähimaid liitlasi Lähis-Idas ja president Donald Trumpil on kuningriigi de facto juhi kroonprints Mohammed bin Salmaniga iseäranis head suhted.

Tema isa, Saudi kuningas Salman on veretöö hukka mõistnud ja kuulutanud, et selle sooritaja ei esindaja saudi rahvast.

Vabariiklasest esindajatekoja liige Matt Gaetz, kes valiti kongressi Pensacola baasi hõlmavast valimisringkonnast, hoiatas, et sellel tulistamisel peavad olema tagajärjed USA suhetele Saudi Araabiaga. Ta kutsus telekanali ABC saates väljaõppeprogrammi peatama, kuni "me saame olla oma taustakontrolli protsessis täiesti kindlad".

Gaetz nõudis Saudi võimudelt ka koostööd juurdlusega.

Demokraadid reageerisid tulistamisele USA valitsuse ja Saudi kroonprintsi vaheliste julgeolekusuhete kahtluse alla seadmisega, eriti kuna Saudi Araabia peab Jeemenis verist sõda ja kuningriik kannab vastutust Washington Posti endise kolumnisti Jamal Khashoggi tapmise eest Istanbulis 2018. aasta oktoobris.

"Neid suhteid ümbritsevad tõsised probleemid," ütles demokraadist senaator ja presidendikandidaadiks pürgiv Cory Booker.

Esindajatekoja luurekomitee demokraadist esimehe Adam Schiffi sõnul on praegu veel vara öelda, kas tulistamine oli terroriakt, kuid kongress kavatseb survestada saude läbi viima täiemahulist uurimist.

"Ja ma soovin, et USA president survestaks Saudi valitsust vastuseid andma selle asemel, et püüda selle kaitseks sõna võtta," lausus Schiff.